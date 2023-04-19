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Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2023
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17:21 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/putin-1866263766.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:21
2023-04-19T17:21
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
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LIVE: Путин проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции
LIVE: Путин проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-04-19T17:21
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Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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