https://ria.ru/20230419/putin-1866263766.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:21
2023-04-19T17:21
2023-04-19T17:21
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866263561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cd0ca03de180a95aad34655524fe2b1.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866263561_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ba00cc6c9235c887ac9d20fffd81847.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции
LIVE: Путин проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции
2023-04-19T17:21
true
PT64M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-04-19T17:21
true
PT64M09S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.