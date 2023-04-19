Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на "Аккую"
Эрдоган: Путин поучаствует в церемонии завоза ядерного топлива на "Аккую" по видеосвязи
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 апреля примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
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"Дай Бог, 27 апреля на АЭС "Аккую" состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции", - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.
Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце февраля нынешнего года сообщил, что в третьем квартале на первом блоке АЭС "Аккую" завершатся общестроительные монтажные работы и начнутся пуско-наладочные работы - итоговый этап сооружения энергоблока, который обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытаний технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.