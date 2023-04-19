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Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на "Аккую" - РИА Новости, 19.04.2023
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01:05 19.04.2023 (обновлено: 01:13 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/putin-1866210002.html
Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на "Аккую"
Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на "Аккую" - РИА Новости, 19.04.2023
Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на "Аккую"
Президент России Владимир Путин 27 апреля примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:05
2023-04-19T01:13
турция
россия
в мире
владимир путин
алексей лихачев
аэс "аккую"
аккую нуклеар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 апреля примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар". Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце февраля нынешнего года сообщил, что в третьем квартале на первом блоке АЭС "Аккую" завершатся общестроительные монтажные работы и начнутся пуско-наладочные работы - итоговый этап сооружения энергоблока, который обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытаний технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.
https://ria.ru/20230404/erdogan-1863031215.html
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турция, россия, в мире, владимир путин, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Россия, В мире, Владимир Путин, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии завоза топлива на "Аккую"

Эрдоган: Путин поучаствует в церемонии завоза ядерного топлива на "Аккую" по видеосвязи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 апреля примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
«
"Дай Бог, 27 апреля на АЭС "Аккую" состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции", - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.
Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце февраля нынешнего года сообщил, что в третьем квартале на первом блоке АЭС "Аккую" завершатся общестроительные монтажные работы и начнутся пуско-наладочные работы - итоговый этап сооружения энергоблока, который обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытаний технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным и Зеленским
4 апреля, 21:20
 
ТурцияРоссияВ миреВладимир ПутинАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Аккую НуклеарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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