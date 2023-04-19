https://ria.ru/20230419/pushilin-1866241765.html

Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.04.2023

Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Позиции российских подразделений улучшились на авдеевском направлении, заявил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:21

2023-04-19T09:21

2023-04-19T09:36

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

киев

донецк

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Позиции российских подразделений улучшились на авдеевском направлении, заявил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин."Ребята работают, работают активно на авдеевском направлении, там есть у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, успехи и улучшение позиций", - сказал Пушилин.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866235746.html

донецкая народная республика

киев

донецк

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

денис пушилин, донецкая народная республика, киев, донецк