https://ria.ru/20230419/pushilin-1866241765.html
Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.04.2023
Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Позиции российских подразделений улучшились на авдеевском направлении, заявил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:21
2023-04-19T09:21
2023-04-19T09:36
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
киев
донецк
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Позиции российских подразделений улучшились на авдеевском направлении, заявил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин."Ребята работают, работают активно на авдеевском направлении, там есть у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, успехи и улучшение позиций", - сказал Пушилин.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866235746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, киев, донецк
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Киев, Донецк
Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил на Авдеевском направлении