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В Петербурге аэропорт "Пулково" предложили поставить под усиленную охрану
В Петербурге аэропорт "Пулково" предложили поставить под усиленную охрану - РИА Новости, 19.04.2023
В Петербурге аэропорт "Пулково" предложили поставить под усиленную охрану
Депутаты парламента Санкт-Петербурга предлагают усилить защиту аэропорта "Пулково" от террористических угроз, передав его под охрану Росгвардии, сообщило... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:12
2023-04-19T14:12
2023-04-19T14:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Депутаты парламента Санкт-Петербурга предлагают усилить защиту аэропорта "Пулково" от террористических угроз, передав его под охрану Росгвардии, сообщило заксобрание. "Депутаты приняли за основу обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой о передаче аэропорта "Пулково" под охрану войск Росгвардии с целью усиления его защиты от террористической угрозы", - говорится в Telegram-канале городского парламента. Как уточнил в своем Telegram-канале спикер заксобрания Александр Бельский, эта инициатива не связана с ненадлежащей охраной аэропорта. "Никаких сомнений в профессионализме службы безопасности аэропорта нет, но дополнительные меры лишними не будут. У Росгвардии для этого есть все необходимые компетенции и техсредства", — пояснил он. Согласно материалам на сайте заксобрания Петербурга, для реализации предложения парламентариев необходимо включить "Пулково" в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, утверждённый распоряжением правительства РФ от 15 мая 2017 года. Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году "Пулково" обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором аэропорта с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
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В Петербурге аэропорт "Пулково" предложили поставить под усиленную охрану
Депутаты Петербурга предлагают поставить аэропорт "Пулково" под охрану Росгвардии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Депутаты парламента Санкт-Петербурга предлагают усилить защиту аэропорта "Пулково" от террористических угроз, передав его под охрану Росгвардии, сообщило заксобрание.
"Депутаты приняли за основу обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой о передаче аэропорта "Пулково" под охрану войск Росгвардии с целью усиления его защиты от террористической угрозы", - говорится
в Telegram-канале городского парламента.
Как уточнил
в своем Telegram-канале спикер заксобрания Александр Бельский, эта инициатива не связана с ненадлежащей охраной аэропорта.
"Никаких сомнений в профессионализме службы безопасности аэропорта нет, но дополнительные меры лишними не будут. У Росгвардии для этого есть все необходимые компетенции и техсредства", — пояснил он.
Согласно материалам на сайте заксобрания Петербурга, для реализации предложения парламентариев необходимо включить "Пулково" в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, утверждённый распоряжением правительства РФ от 15 мая 2017 года.
Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году "Пулково" обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором аэропорта с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
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