https://ria.ru/20230419/protasevich-1866308664.html

Протасевич частично признал новое обвинение

Протасевич частично признал новое обвинение - РИА Новости, 19.04.2023

Протасевич частично признал новое обвинение

Один из основателей и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, признанный в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич в среду в суде в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:28

2023-04-19T13:28

2023-04-19T13:28

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роман протасевич

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Один из основателей и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, признанный в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич в среду в суде в Минске частично признал новое обвинение, сообщает агентство Sputnik Беларусь. При этом он не признал в полном объеме заявленный стороной обвинения иск в размере 30 миллионов белорусских рублей (более 10 миллионов долларов). Он не признает сумму ущерба в размере около 25 миллионов белорусских рублей (более 8,5 миллиона доллара), которая пошла на оплату сотрудникам МВД, МЧС, Минздрава. "Та часть, которая касается усиленного несения службы МВД и МЧС, я не признаю", – сказал Протасевич. Он частично признал ущерб, нанесенный Минтрансу – из-за блокировки транспорта. Ранее гособвинитель Наталья Соколова зачитала в суде новое обвинение фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти, возбужденном в связи с деятельностью NEXTA. Она конкретизировала обвинение основателю телеграм-канала NEXTA Степану Путило и бывшему редактору канала Яну Рудику. В частности, в эпизодах, касающихся организации беспорядков и действий, грубо нарушающих общественный порядок, в новом обвинении уже не указывается, что Путило и Рудик осуществляли обучение и материальное обеспечение лиц для участия в таких действиях. При этом в связи с тем, что после работы в NEXTA Рудик в июне 2021 года - мае 2022 года руководил работой телеграм-канала "Беларусь головного мозга", признанного экстремистским формированием, в отношении него добавлено обвинение в повторном руководстве экстремистским формированием. Аналогичным образом в озвученном новом обвинении в отношении Протасевича отсутствует упоминание об обучении и материальном обеспечении лиц для участия в массовых беспорядках и грубом нарушении общественного порядка. Вместе с тем Протасевич дополнительно обвинен в руководстве экстремистским формированием, совершенном повторно. Согласно обвинению, изначально Протасевич, будучи главным редактором NEXTA, в мае - сентябре 2020 года вместе с другими фигурантами дела выполнял функции руководителя NEXTA, в том числе формировал контент телеграм-каналов группы, публикуя подстрекающую к преступной деятельности информацию, вовлекая иных граждан в экстремистскую деятельность. Однако в октябре 2020 года Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года администрировал и вел телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и его соцсети, который в республике признан экстремистским формированием. Гособвинитель подчеркнула, что Протасевич продвигал там информационную повестку, аналогичную повестке группы каналов NEXTA. Как пояснила сторона гособвинения, в ходе судебного слушания возникла необходимость предъявить Протасевичу более тяжкое обвинение по сравнению с ранее предъявленным и существенно отличающееся от него. В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным в четверг обвинением перед новым допросом. Протасевич не стал комментировать РИА Новости свое отношение к новому обвинению, объяснив это наложенными на него ограничениями. Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против Путило, Протасевича, Рудика. Путило и Рудик находятся за границей, они заочно заключены под стражу. Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. Протасевич заключил досудебное соглашение со следствием, сначала содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Обвиняемым были инкриминированы статьи об организации массовых беспорядков, грубого нарушения порядка, о разжигании вражды, о создании экстремистского формирования и руководстве им, призывах к захвату власти и действиям во вред нацбезопасности. Кроме того, в деле – эпизоды о клевете в отношении президента и его оскорбление. Путило и Рудик были также обвинены в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, заговоре с целью захвата власти. Путило - еще и в организации террористической деятельности. Согласно обвинению, фигуранты объединились в устойчивую преступную группу, руководство которой осуществлял Путило. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявлялось, потому что он своими показаниям способствовал изобличению участников преступной группы. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA.

https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820100118.html

https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, минск, роман протасевич