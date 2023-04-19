https://ria.ru/20230419/propaganda-1866487271.html

"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас

"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас - РИА Новости, 20.04.2023

"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас

Американская газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-19T23:39

2023-04-19T23:39

2023-04-20T00:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5748d1567cfe3ebe8e5d17e9c6a659f.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.Журналистам пришлось признать, что они не поддерживают ВСУ, но слова местного населения об обстрелах города украинскими войсками газета объяснила влиянием "российской пропаганды"."Спустя год после начала войны, несмотря на многомесячные артиллерийские и ракетные удары со стороны российских военных, некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать", — говорится в статье.Журналисты NYT пообщались с местными жителями, которых на Украине принято называть "почекунами" (калька с русского "ждун") из-за их негативного отношения к киевским властям и ожидания освобождения региона Вооруженными силами России. Авторы признают, что население восточных регионов страны всегда было наиболее лояльно настроено по отношению к восточному соседу из-за родственных и культурных связей."Мы проиграли информационную войну в 2014 году", — приводятся слова украинского полицейского по фамилии Кирдяпкин, несущего службу в Константиновке.Полицейский рассказал американцам о своем опыте работы в Дружковке, городе на севере ДНР, расположенного к югу от Краматорска — важного логистического узла ВСУ.По словам Кидряпкина, летом 2022 года ему удалось задержать пятерых местных жителей, якобы предоставлявших информацию об объектах ВСУ в городе российским военным. Издание пишет, что задержанные относятся к разным социальным группам. Среди них оказались заводской инженер, молодая девушка, 30-летний мужчина, 50-летняя женщина-водитель такси и местный житель, стоящий на учете в психиатрической лечебнице. Уточняется, что всех их признали виновными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230419/obstanovka-1866119381.html

https://ria.ru/20230419/soobschenie-1866485961.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины