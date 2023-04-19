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"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 19.04.2023 (обновлено: 00:15 20.04.2023)
https://ria.ru/20230419/propaganda-1866487271.html
"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас
"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас - РИА Новости, 20.04.2023
"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас
Американская газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-19T23:39
2023-04-20T00:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.Журналистам пришлось признать, что они не поддерживают ВСУ, но слова местного населения об обстрелах города украинскими войсками газета объяснила влиянием "российской пропаганды"."Спустя год после начала войны, несмотря на многомесячные артиллерийские и ракетные удары со стороны российских военных, некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать", — говорится в статье.Журналисты NYT пообщались с местными жителями, которых на Украине принято называть "почекунами" (калька с русского "ждун") из-за их негативного отношения к киевским властям и ожидания освобождения региона Вооруженными силами России. Авторы признают, что население восточных регионов страны всегда было наиболее лояльно настроено по отношению к восточному соседу из-за родственных и культурных связей."Мы проиграли информационную войну в 2014 году", — приводятся слова украинского полицейского по фамилии Кирдяпкин, несущего службу в Константиновке.Полицейский рассказал американцам о своем опыте работы в Дружковке, городе на севере ДНР, расположенного к югу от Краматорска — важного логистического узла ВСУ.По словам Кидряпкина, летом 2022 года ему удалось задержать пятерых местных жителей, якобы предоставлявших информацию об объектах ВСУ в городе российским военным. Издание пишет, что задержанные относятся к разным социальным группам. Среди них оказались заводской инженер, молодая девушка, 30-летний мужчина, 50-летняя женщина-водитель такси и местный житель, стоящий на учете в психиатрической лечебнице. Уточняется, что всех их признали виновными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230419/obstanovka-1866119381.html
https://ria.ru/20230419/soobschenie-1866485961.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас

NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов российской пропагандой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.
Журналистам пришлось признать, что они не поддерживают ВСУ, но слова местного населения об обстрелах города украинскими войсками газета объяснила влиянием "российской пропаганды".
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"Спустя год после начала войны, несмотря на многомесячные артиллерийские и ракетные удары со стороны российских военных, некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать", — говорится в статье.
Журналисты NYT пообщались с местными жителями, которых на Украине принято называть "почекунами" (калька с русского "ждун") из-за их негативного отношения к киевским властям и ожидания освобождения региона Вооруженными силами России. Авторы признают, что население восточных регионов страны всегда было наиболее лояльно настроено по отношению к восточному соседу из-за родственных и культурных связей.
"Мы проиграли информационную войну в 2014 году", — приводятся слова украинского полицейского по фамилии Кирдяпкин, несущего службу в Константиновке.
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Полицейский рассказал американцам о своем опыте работы в Дружковке, городе на севере ДНР, расположенного к югу от Краматорска — важного логистического узла ВСУ.
По словам Кидряпкина, летом 2022 года ему удалось задержать пятерых местных жителей, якобы предоставлявших информацию об объектах ВСУ в городе российским военным. Издание пишет, что задержанные относятся к разным социальным группам. Среди них оказались заводской инженер, молодая девушка, 30-летний мужчина, 50-летняя женщина-водитель такси и местный житель, стоящий на учете в психиатрической лечебнице. Уточняется, что всех их признали виновными.
«

"Я надеялась, что так в моей стране что-то изменится к лучшему и настанет мир. Я не хотела, чтобы мои дети жили в войне", — цитирует издание женщину на допросе в органах, видеозапись которого журналистам предоставил украинский полицейский.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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