"Мы проиграли". Журналисты NYT пообщались с жителями ДНР и пришли в ужас
NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов российской пропагандой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.
Журналистам пришлось признать, что они не поддерживают ВСУ, но слова местного населения об обстрелах города украинскими войсками газета объяснила влиянием "российской пропаганды".
"Спустя год после начала войны, несмотря на многомесячные артиллерийские и ракетные удары со стороны российских военных, некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать", — говорится в статье.
Журналисты NYT пообщались с местными жителями, которых на Украине принято называть "почекунами" (калька с русского "ждун") из-за их негативного отношения к киевским властям и ожидания освобождения региона Вооруженными силами России. Авторы признают, что население восточных регионов страны всегда было наиболее лояльно настроено по отношению к восточному соседу из-за родственных и культурных связей.
"Мы проиграли информационную войну в 2014 году", — приводятся слова украинского полицейского по фамилии Кирдяпкин, несущего службу в Константиновке.
Полицейский рассказал американцам о своем опыте работы в Дружковке, городе на севере ДНР, расположенного к югу от Краматорска — важного логистического узла ВСУ.
По словам Кидряпкина, летом 2022 года ему удалось задержать пятерых местных жителей, якобы предоставлявших информацию об объектах ВСУ в городе российским военным. Издание пишет, что задержанные относятся к разным социальным группам. Среди них оказались заводской инженер, молодая девушка, 30-летний мужчина, 50-летняя женщина-водитель такси и местный житель, стоящий на учете в психиатрической лечебнице. Уточняется, что всех их признали виновными.
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"Я надеялась, что так в моей стране что-то изменится к лучшему и настанет мир. Я не хотела, чтобы мои дети жили в войне", — цитирует издание женщину на допросе в органах, видеозапись которого журналистам предоставил украинский полицейский.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.