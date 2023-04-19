https://ria.ru/20230419/produkty-1866439187.html

Россельхознадзор выразил обеспокоенность качеством саратовской продукции

Россельхознадзор выразил обеспокоенность качеством саратовской продукции - РИА Новости, 19.04.2023

Россельхознадзор выразил обеспокоенность качеством саратовской продукции

Россельхознадзор направил официальное письмо губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с просьбой принять меры по усилению контроля за производимой в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:46

2023-04-19T18:46

2023-04-19T18:46

продукты

россия

саратовская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россельхознадзор направил официальное письмо губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с просьбой принять меры по усилению контроля за производимой в регионе продукцией в связи с вызывающим беспокойство уровнем ее безопасности и качества, следует из сообщения ведомства. "Россельхознадзор направил официальное письмо губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с просьбой принять меры по усилению контроля за продукцией, производимой предприятиями региона, и обратить внимание на работу ветеринарной службы субъекта. Поводом для обращения стал вызывающий беспокойство уровень безопасности и качества производимой в регионе продукции", - говорится в сообщении. По данным Россельхознадзора, в 2022 году более 18% проверенной в лабораториях животноводческой продукции были признаны несоответствующими требованиям качества, почти 12% - не соответствовали требованиям безопасности. Сообщается, что в произведенной на территории Саратовской области продукции обнаруживались сальмонеллы, стафилококки, остатки лекарственных препаратов и запрещенных к использованию в России добавок, генномодифицированные организмы в кормах, фальсификация растительными жирами, подмена сырьевого состава. В 2023 году регулятор не зафиксировал улучшения ситуации. Он сообщает об обнаружении запрещенного в России фермента микробной трансглютаминазы и динитрокарбанилида в мясной продукции, произведенной предприятиями региона. Кроме того, в молочной продукции ряда предприятий в 2023 году выявлены признаки фальсификации - жиры растительного происхождения. Регулятор утверждает, что в Саратовской области не создана целостная система контроля пищевой и биологической безопасности, не проводится качественная профилактика болезней животных. Подтверждением этому является крайне низкий уровень противоящурного иммунитета у крупного и мелкого рогатого скота, который не позволяет включить Саратовскую область в досье для подачи во Всемирную организацию здравоохранения животных с целью получения благополучного статуса по ящуру. Сообщается, что "об этих серьезных проблемах ведомство информирует правительство Саратовской области на протяжении трех лет, однако действенных мер по исправлению ситуации принято не было". В связи с этим служба предложила в ближайшее время провести личную встречу руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с вице-губернатором, курирующим вопросы АПК, и руководителем ветеринарной службы Саратовской области для обсуждения всех указанных вопросов и путей их решения.

https://ria.ru/20230419/zhvachka-1866272234.html

https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864891226.html

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, россия, саратовская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)