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В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС

В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС - РИА Новости, 19.04.2023

В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал смешным призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:55

2023-04-19T23:55

2023-04-19T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

сша

энергодар

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алексей лихачев

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал смешным призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС. Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. "Со стороны США все это звучит по меньшей мере смешно и связано, скорее всего, с опасением, что вскроется правда об американских технологиях, которые могут быть потенциально опасны для ядерной энергетики", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, США пора прекратить посягать на исторические южнорусские земли и раз и навсегда "убраться с территории Украины". "В противном случае, США закончат так же, как в Южном Вьетнаме", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

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в мире, сша, энергодар, россия, алексей лихачев, владимир рогов, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"