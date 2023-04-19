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В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС - РИА Новости, 19.04.2023
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23:55 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/prizyv-1866488397.html
В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС
В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС - РИА Новости, 19.04.2023
В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал смешным призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:55
2023-04-19T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энергодар
россия
алексей лихачев
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал смешным призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС. Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. "Со стороны США все это звучит по меньшей мере смешно и связано, скорее всего, с опасением, что вскроется правда об американских технологиях, которые могут быть потенциально опасны для ядерной энергетики", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, США пора прекратить посягать на исторические южнорусские земли и раз и навсегда "убраться с территории Украины". "В противном случае, США закончат так же, как в Южном Вьетнаме", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, сша, энергодар, россия, алексей лихачев, владимир рогов, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Энергодар, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС

Рогов назвал призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на ЗАЭС смешным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал смешным призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС.
Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.
"Со стороны США все это звучит по меньшей мере смешно и связано, скорее всего, с опасением, что вскроется правда об американских технологиях, которые могут быть потенциально опасны для ядерной энергетики", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, США пора прекратить посягать на исторические южнорусские земли и раз и навсегда "убраться с территории Украины".
"В противном случае, США закончат так же, как в Южном Вьетнаме", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЭнергодарРоссияАлексей ЛихачевВладимир РоговЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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