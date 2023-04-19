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В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной - РИА Новости, 19.04.2023
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12:18 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/prizyv-1866286674.html
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной - РИА Новости, 19.04.2023
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной
Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:18
2023-04-19T12:18
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы республики. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин создал призывную комиссию Донецкой народной республики и призывные комиссии местных администраций. "В рамках указа президента России о весеннем призыве на срочную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-срочников подписан указ о проведении весенних призывных мероприятий на территории ДНР. Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет", - говорится в релизе.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы рф
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной

В ДНР не будут отправлять жителей на срочную службу во время нынешнего весеннего призыва

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСборный пункт военкомата в Кировском районе Донецка
Сборный пункт военкомата в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сборный пункт военкомата в Кировском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы республики.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин создал призывную комиссию Донецкой народной республики и призывные комиссии местных администраций.
"В рамках указа президента России о весеннем призыве на срочную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-срочников подписан указ о проведении весенних призывных мероприятий на территории ДНР. Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет", - говорится в релизе.
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