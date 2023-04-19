https://ria.ru/20230419/prizyv-1866286674.html
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной - РИА Новости, 19.04.2023
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной
Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:18
2023-04-19T12:18
2023-04-19T12:18
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774103240_0:236:3190:2030_1920x0_80_0_0_fdec280d22b3298dcba08dd527de3ab4.jpg
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы республики. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин создал призывную комиссию Донецкой народной республики и призывные комиссии местных администраций. "В рамках указа президента России о весеннем призыве на срочную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-срочников подписан указ о проведении весенних призывных мероприятий на территории ДНР. Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230330/prizyvniki-1861816546.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774103240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9461496bc8fe3c6a154c67010f67b0a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы рф
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной
В ДНР не будут отправлять жителей на срочную службу во время нынешнего весеннего призыва