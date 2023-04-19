https://ria.ru/20230419/prizyv-1866286674.html

В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной

В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной - РИА Новости, 19.04.2023

В ДНР не будут отправлять призывников в войска этой весной

Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:18

2023-04-19T12:18

2023-04-19T12:18

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774103240_0:236:3190:2030_1920x0_80_0_0_fdec280d22b3298dcba08dd527de3ab4.jpg

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Во время весенней призывной кампании этого года жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения службы, разъясняет в среду администрация главы республики. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин создал призывную комиссию Донецкой народной республики и призывные комиссии местных администраций. "В рамках указа президента России о весеннем призыве на срочную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-срочников подписан указ о проведении весенних призывных мероприятий на территории ДНР. Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230330/prizyvniki-1861816546.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы рф