https://ria.ru/20230419/prizyv-1866269495.html

В ДНР создали призывную комиссию

В ДНР создали призывную комиссию - РИА Новости, 19.04.2023

В ДНР создали призывную комиссию

Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:34

2023-04-19T11:34

2023-04-19T11:34

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций. Согласно указу, в ДНР будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, информацию о результатах проведения весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу необходимо предоставить главе ДНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно. Указ вступил в силу со дня его подписания 31 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230414/dnr-1865311272.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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