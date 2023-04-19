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В ДНР создали призывную комиссию - РИА Новости, 19.04.2023
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11:34 19.04.2023
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В ДНР создали призывную комиссию
В ДНР создали призывную комиссию - РИА Новости, 19.04.2023
В ДНР создали призывную комиссию
Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:34
2023-04-19T11:34
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
донецкая область
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций. Согласно указу, в ДНР будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, информацию о результатах проведения весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу необходимо предоставить главе ДНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно. Указ вступил в силу со дня его подписания 31 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230414/dnr-1865311272.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, донецкая область, днр, ситуация в днр и лнр
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Донецкая область, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР создали призывную комиссию

Врио главы ДНР Пушилин указом создал в республике призывную комиссию

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПризывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы России
Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций.
«
"Создать: 1.1. Призывную комиссию Донецкой Народной Республики. 1.2. Призывные комиссии местных администраций Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте указа.
Согласно указу, в ДНР будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, информацию о результатах проведения весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу необходимо предоставить главе ДНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно.
Указ вступил в силу со дня его подписания 31 марта 2023 года.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаДонецкая областьДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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