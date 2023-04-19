https://ria.ru/20230419/prizyv-1866269495.html
В ДНР создали призывную комиссию
В ДНР создали призывную комиссию - РИА Новости, 19.04.2023
В ДНР создали призывную комиссию
Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:34
2023-04-19T11:34
2023-04-19T11:34
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донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций. Согласно указу, в ДНР будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, информацию о результатах проведения весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу необходимо предоставить главе ДНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно. Указ вступил в силу со дня его подписания 31 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230414/dnr-1865311272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Донецкая область, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР создали призывную комиссию
Врио главы ДНР Пушилин указом создал в республике призывную комиссию