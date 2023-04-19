https://ria.ru/20230419/prisyaga-1866368407.html

Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги

Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить 21 ноября Днем военной присяги. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:40

2023-04-19T15:40

2023-04-19T15:40

общество

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить 21 ноября Днем военной присяги. "Законопроектом устанавливается памятная дата России - "21 ноября - День военной присяги", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20230227/putin-1854500304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф