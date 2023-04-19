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Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги
Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить 21 ноября Днем военной присяги. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:40
2023-04-19T15:40
2023-04-19T15:40
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить 21 ноября Днем военной присяги. "Законопроектом устанавливается памятная дата России - "21 ноября - День военной присяги", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума одобрила проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги
Госдума одобрила в I чтении проект об установлении 21 ноября Днем военной присяги