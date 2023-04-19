https://ria.ru/20230419/priglashenie-1866219540.html

Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию

Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 19.04.2023

Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение в Россию от президента Владимира Путина. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:48

2023-04-19T04:48

2023-04-19T09:45

россия

венесуэла

сергей лавров

николас мадуро

владимир путин

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КАРАКАС, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение в Россию от президента Владимира Путина. Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле". "Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. <...> Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро. Встреча проходит в официальной резиденции лидера Венесуэлы – дворце Мирафлорес. До этого Лавров уже встретился в Каракасе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом Делси Родригес.

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206625.html

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россия, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, владимир путин