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Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 19.04.2023
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04:48 19.04.2023 (обновлено: 09:45 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/priglashenie-1866219540.html
Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию
Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 19.04.2023
Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение в Россию от президента Владимира Путина. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:48
2023-04-19T09:45
россия
венесуэла
сергей лавров
николас мадуро
владимир путин
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КАРАКАС, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение в Россию от президента Владимира Путина. Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле". "Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. &lt;...&gt; Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро. Встреча проходит в официальной резиденции лидера Венесуэлы – дворце Мирафлорес. До этого Лавров уже встретился в Каракасе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом Делси Родригес.
https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206625.html
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россия, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, владимир путин
Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Владимир Путин
Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию

Глава МИД Лавров передал президенту Венесуэлы Мадуро приглашение от Путина посетить Россию

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Каракасе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Каракасе
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КАРАКАС, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение в Россию от президента Владимира Путина.
«
"Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент", - сказал Лавров в начале встречи.
Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле".
"Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. <...> Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро.
Встреча проходит в официальной резиденции лидера Венесуэлы – дворце Мирафлорес.
До этого Лавров уже встретился в Каракасе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом Делси Родригес.
Встреча глав МИД РФ и Венесуэлы С. Лаврова и И. Х. Пинто
Лавров пригласил главу МИД Венесуэлы посетить Россию
Вчера, 00:13
 
РоссияВенесуэлаСергей ЛавровНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
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