Лавров передал Мадуро приглашение от Путина посетить Россию
Глава МИД Лавров передал президенту Венесуэлы Мадуро приглашение от Путина посетить Россию
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Каракасе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Каракасе
КАРАКАС, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение в Россию от президента Владимира Путина.
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"Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент", - сказал Лавров в начале встречи.
Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле".
"Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. <...> Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро.
Встреча проходит в официальной резиденции лидера Венесуэлы – дворце Мирафлорес.
До этого Лавров уже встретился в Каракасе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом Делси Родригес.