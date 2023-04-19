В Крыму рассказали, каким должен быть итог спецоперации
Константинов: по итогам СВО в состав России должны вернуться земли Причерноморья
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Итогом спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья, как это было во времена Екатерины II, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"В прошлом году к нам присоединились Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, на этом возвращение Новороссии не закончено. Оно должно вернуть Русский мир к его естественным границам — тем самым, на которые он вышел при Екатерине II", — сказал он.
По словам Константинова, если попытаться найти в истории ответы, как лучше решить конфликт на Украине, то стоит обратиться к временам Екатерины II и князя Потемкина, который хорошо понимал, что нужно укрепить юг Российской империи, чтобы получить стратегическое преимущество.
Возвращение исторической территории северного Причерноморья, в том числе Николаевской и Одесской областей, станет гарантией безопасности России, уверен глава парламента.
"Мы должны вернуть эти регионы для сохранения безопасности и стратегического преимущества на Черном море. Только после вхождения в состав Российской империи Крыма окончательно прекратились разорительные набеги на земли империи с юга, было обеспечено завершение вхождения всей черноморской береговой линии в ее состав. Российская империя, Русский мир достигли на юго-западном направлении своих естественных границ", — добавил Константинов.
Императрица Екатерина II 19 апреля 1783 года подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крым и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.