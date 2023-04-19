https://ria.ru/20230419/prichernomore-1866223705.html

В Крыму рассказали, каким должен быть итог спецоперации

В Крыму рассказали, каким должен быть итог спецоперации - РИА Новости, 19.04.2023

В Крыму рассказали, каким должен быть итог спецоперации

Итогом спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья, как это было во времена Екатерины II,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:58

2023-04-19T05:58

2023-04-19T10:36

екатерина ii

владимир константинов

российская империя

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Итогом спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья, как это было во времена Екатерины II, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, если попытаться найти в истории ответы, как лучше решить конфликт на Украине, то стоит обратиться к временам Екатерины II и князя Потемкина, который хорошо понимал, что нужно укрепить юг Российской империи, чтобы получить стратегическое преимущество.Возвращение исторической территории северного Причерноморья, в том числе Николаевской и Одесской областей, станет гарантией безопасности России, уверен глава парламента."Мы должны вернуть эти регионы для сохранения безопасности и стратегического преимущества на Черном море. Только после вхождения в состав Российской империи Крыма окончательно прекратились разорительные набеги на земли империи с юга, было обеспечено завершение вхождения всей черноморской береговой линии в ее состав. Российская империя, Русский мир достигли на юго-западном направлении своих естественных границ", — добавил Константинов.Императрица Екатерина II 19 апреля 1783 года подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крым и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.

https://ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-1866091002.html

российская империя

россия

украина

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екатерина ii, владимир константинов, российская империя, россия, украина