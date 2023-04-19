Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
11:50 19.04.2023 (обновлено: 11:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/priamure-1866273252.html
В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти
В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти - РИА Новости, 19.04.2023
В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти
Северным районам Приамурья – Зейскому и Селемджинскому уделят особое внимание в связи с природными пожарами: тушить их там сложно из-за особенностей ландшафта и РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:50
2023-04-19T11:52
амурская область
амурская область
свободненский район
благовещенский район
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/40/1518494040_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_ef3f270774106eec5e03614b6b8ea5bb.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Северным районам Приамурья – Зейскому и Селемджинскому уделят особое внимание в связи с природными пожарами: тушить их там сложно из-за особенностей ландшафта и протяжённости лесов, сообщает правительство Амурской области. Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании в областном правительстве по прохождению пожароопасного сезона. Два циклона, которые на этой неделе действуют на юге области, заметно снизили риски природных пожаров. По прогнозам метеорологов, высокий класс пожарной опасности сохраняется только в Благовещенском районе. Но пожары начались на севере области, отметил глава региона. "Дневные температуры повышаются, последний снег сходит, и сразу же системы мониторинга обнаруживают термоточки. Помимо Зейского округа, пристальное внимание нужно уделить Селемджинскому району. Территория сложная, в прошлом году район пострадал от паводка, из-за высокой воды не все населенные пункты осенью успели подготовиться к пожароопасному сезону должным образом", - сказал Орлов. В Зейском округе с 21 апреля будет открыт пожароопасный сезон и введен особый противопожарный режим. Как пояснил зампред правительства области Алексей Севостьянов, на данной территории уже две недели фиксируются природные термоточки. При этом из-за особенностей ландшафта и протяженности лесов район считается проблемным, оперативно тушить природные пожары здесь бывает сложно. Как уточнили в правительстве, на сегодня населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному сезону на 96,4%. От мусора и сухой растительности очищены 11 399 участков из 11 830 запланированных. Наихудшая ситуация с природными пожарами сложилась на территориях Архаринского округа и Свободненского района. В Архаринским округе с начала пожароопасного сезона зафиксирована 91 термическая точка, из них 35 - вблизи населенных пунктов. Зарегистрировано 25 природных пожаров на общей площади 9846 гектаров, из которых 8 - возгорания на территории лесного фонда. На территории Свободненского района зафиксировано 10 термоточек и 9 природных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 28 пожаров на площади 2924 гектара. За аналогичный период прошлого года в Приамурье фиксировалось 118 пожаров на общей площади 13 501 гектар.
https://ria.ru/20230418/pozhar-1866048073.html
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
амурская область
свободненский район
благовещенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/40/1518494040_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_3d7cd0005e04bb9786167368c5edfed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, свободненский район, благовещенский район, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Свободненский район, Благовещенский район, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти

Власти Приамурья: тушению природных пожаров на севере региона уделят особое внимание

© Фото : матриал с портала МЧС МедиаОгнеборцы Амурской области защищают населенные пункты от природных пожаров
Огнеборцы Амурской области защищают населенные пункты от природных пожаров - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : матриал с портала МЧС Медиа
Огнеборцы Амурской области защищают населенные пункты от природных пожаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Северным районам Приамурья – Зейскому и Селемджинскому уделят особое внимание в связи с природными пожарами: тушить их там сложно из-за особенностей ландшафта и протяжённости лесов, сообщает правительство Амурской области.
Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании в областном правительстве по прохождению пожароопасного сезона. Два циклона, которые на этой неделе действуют на юге области, заметно снизили риски природных пожаров. По прогнозам метеорологов, высокий класс пожарной опасности сохраняется только в Благовещенском районе. Но пожары начались на севере области, отметил глава региона.
Ландшафтный пожар в Усть-Абаканском районе Хакасии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Хакасии вспыхнул ландшафтный пожар
18 апреля, 12:47
"Дневные температуры повышаются, последний снег сходит, и сразу же системы мониторинга обнаруживают термоточки. Помимо Зейского округа, пристальное внимание нужно уделить Селемджинскому району. Территория сложная, в прошлом году район пострадал от паводка, из-за высокой воды не все населенные пункты осенью успели подготовиться к пожароопасному сезону должным образом", - сказал Орлов.
В Зейском округе с 21 апреля будет открыт пожароопасный сезон и введен особый противопожарный режим. Как пояснил зампред правительства области Алексей Севостьянов, на данной территории уже две недели фиксируются природные термоточки. При этом из-за особенностей ландшафта и протяженности лесов район считается проблемным, оперативно тушить природные пожары здесь бывает сложно.
Как уточнили в правительстве, на сегодня населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному сезону на 96,4%. От мусора и сухой растительности очищены 11 399 участков из 11 830 запланированных.
Наихудшая ситуация с природными пожарами сложилась на территориях Архаринского округа и Свободненского района. В Архаринским округе с начала пожароопасного сезона зафиксирована 91 термическая точка, из них 35 - вблизи населенных пунктов. Зарегистрировано 25 природных пожаров на общей площади 9846 гектаров, из которых 8 - возгорания на территории лесного фонда. На территории Свободненского района зафиксировано 10 термоточек и 9 природных пожаров.
Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 28 пожаров на площади 2924 гектара. За аналогичный период прошлого года в Приамурье фиксировалось 118 пожаров на общей площади 13 501 гектар.
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Крупные пожары из-за возгорания сухой травы в России
10 апреля, 15:25
 
Амурская областьАмурская областьСвободненский районБлаговещенский районВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала