В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти
Власти Приамурья: тушению природных пожаров на севере региона уделят особое внимание
© Фото : матриал с портала МЧС МедиаОгнеборцы Амурской области защищают населенные пункты от природных пожаров
© Фото : матриал с портала МЧС Медиа
Огнеборцы Амурской области защищают населенные пункты от природных пожаров . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Северным районам Приамурья – Зейскому и Селемджинскому уделят особое внимание в связи с природными пожарами: тушить их там сложно из-за особенностей ландшафта и протяжённости лесов, сообщает правительство Амурской области.
Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании в областном правительстве по прохождению пожароопасного сезона. Два циклона, которые на этой неделе действуют на юге области, заметно снизили риски природных пожаров. По прогнозам метеорологов, высокий класс пожарной опасности сохраняется только в Благовещенском районе. Но пожары начались на севере области, отметил глава региона.
"Дневные температуры повышаются, последний снег сходит, и сразу же системы мониторинга обнаруживают термоточки. Помимо Зейского округа, пристальное внимание нужно уделить Селемджинскому району. Территория сложная, в прошлом году район пострадал от паводка, из-за высокой воды не все населенные пункты осенью успели подготовиться к пожароопасному сезону должным образом", - сказал Орлов.
В Зейском округе с 21 апреля будет открыт пожароопасный сезон и введен особый противопожарный режим. Как пояснил зампред правительства области Алексей Севостьянов, на данной территории уже две недели фиксируются природные термоточки. При этом из-за особенностей ландшафта и протяженности лесов район считается проблемным, оперативно тушить природные пожары здесь бывает сложно.
Как уточнили в правительстве, на сегодня населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному сезону на 96,4%. От мусора и сухой растительности очищены 11 399 участков из 11 830 запланированных.
Наихудшая ситуация с природными пожарами сложилась на территориях Архаринского округа и Свободненского района. В Архаринским округе с начала пожароопасного сезона зафиксирована 91 термическая точка, из них 35 - вблизи населенных пунктов. Зарегистрировано 25 природных пожаров на общей площади 9846 гектаров, из которых 8 - возгорания на территории лесного фонда. На территории Свободненского района зафиксировано 10 термоточек и 9 природных пожаров.
Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 28 пожаров на площади 2924 гектара. За аналогичный период прошлого года в Приамурье фиксировалось 118 пожаров на общей площади 13 501 гектар.