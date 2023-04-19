https://ria.ru/20230419/priamure-1866273252.html

В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти

В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти - РИА Новости, 19.04.2023

В Приамурье уделят особое внимание тушению пожаров, заявили власти

Северным районам Приамурья – Зейскому и Селемджинскому уделят особое внимание в связи с природными пожарами: тушить их там сложно из-за особенностей ландшафта и РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:50

2023-04-19T11:50

2023-04-19T11:52

амурская область

амурская область

свободненский район

благовещенский район

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Северным районам Приамурья – Зейскому и Селемджинскому уделят особое внимание в связи с природными пожарами: тушить их там сложно из-за особенностей ландшафта и протяжённости лесов, сообщает правительство Амурской области. Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании в областном правительстве по прохождению пожароопасного сезона. Два циклона, которые на этой неделе действуют на юге области, заметно снизили риски природных пожаров. По прогнозам метеорологов, высокий класс пожарной опасности сохраняется только в Благовещенском районе. Но пожары начались на севере области, отметил глава региона. "Дневные температуры повышаются, последний снег сходит, и сразу же системы мониторинга обнаруживают термоточки. Помимо Зейского округа, пристальное внимание нужно уделить Селемджинскому району. Территория сложная, в прошлом году район пострадал от паводка, из-за высокой воды не все населенные пункты осенью успели подготовиться к пожароопасному сезону должным образом", - сказал Орлов. В Зейском округе с 21 апреля будет открыт пожароопасный сезон и введен особый противопожарный режим. Как пояснил зампред правительства области Алексей Севостьянов, на данной территории уже две недели фиксируются природные термоточки. При этом из-за особенностей ландшафта и протяженности лесов район считается проблемным, оперативно тушить природные пожары здесь бывает сложно. Как уточнили в правительстве, на сегодня населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному сезону на 96,4%. От мусора и сухой растительности очищены 11 399 участков из 11 830 запланированных. Наихудшая ситуация с природными пожарами сложилась на территориях Архаринского округа и Свободненского района. В Архаринским округе с начала пожароопасного сезона зафиксирована 91 термическая точка, из них 35 - вблизи населенных пунктов. Зарегистрировано 25 природных пожаров на общей площади 9846 гектаров, из которых 8 - возгорания на территории лесного фонда. На территории Свободненского района зафиксировано 10 термоточек и 9 природных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 28 пожаров на площади 2924 гектара. За аналогичный период прошлого года в Приамурье фиксировалось 118 пожаров на общей площади 13 501 гектар.

https://ria.ru/20230418/pozhar-1866048073.html

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

амурская область

свободненский район

благовещенский район

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амурская область, свободненский район, благовещенский район, василий орлов (губернатор)