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Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
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13:51 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/prava-1866319530.html
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД
Положение дел с правами человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, выстроена авторитарная система, сообщил МИД РФ в своем докладе о... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:51
2023-04-19T13:51
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Положение дел с правами человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, выстроена авторитарная система, сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине. "Положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, и просматривающиеся в этой области тенденции внушают самые серьезные опасения. Системное подавление прав человека, оппозиции и инакомыслия на Украине стало целенаправленной политикой пришедшего к власти в 2014 году режима, поставившего цель бороться со всем, что связано с Россией", - сообщил МИД РФ в докладе. Там отметили также, что "в последнее время, прикрываясь введением военного положения, киевский режим выстроил в стране авторитарную систему правления". Для нее характерны абсолютная узурпация власти, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, тотальная государственная пропаганда, активный поиск предателей, вымышленных "российских" шпионов и диверсантов, отметили в министерстве.
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД

В МИД заявили, что положение дел с правами человека на Украине значительно деградировало

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Положение дел с правами человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, выстроена авторитарная система, сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине.
"Положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, и просматривающиеся в этой области тенденции внушают самые серьезные опасения. Системное подавление прав человека, оппозиции и инакомыслия на Украине стало целенаправленной политикой пришедшего к власти в 2014 году режима, поставившего цель бороться со всем, что связано с Россией", - сообщил МИД РФ в докладе.
Там отметили также, что "в последнее время, прикрываясь введением военного положения, киевский режим выстроил в стране авторитарную систему правления".
Для нее характерны абсолютная узурпация власти, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, тотальная государственная пропаганда, активный поиск предателей, вымышленных "российских" шпионов и диверсантов, отметили в министерстве.
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