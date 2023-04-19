https://ria.ru/20230419/prava-1866319530.html
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД
Положение дел с правами человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, выстроена авторитарная система, сообщил МИД РФ в своем докладе о... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:51
2023-04-19T13:51
2023-04-19T13:51
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Положение дел с правами человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, выстроена авторитарная система, сообщил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине. "Положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, и просматривающиеся в этой области тенденции внушают самые серьезные опасения. Системное подавление прав человека, оппозиции и инакомыслия на Украине стало целенаправленной политикой пришедшего к власти в 2014 году режима, поставившего цель бороться со всем, что связано с Россией", - сообщил МИД РФ в докладе. Там отметили также, что "в последнее время, прикрываясь введением военного положения, киевский режим выстроил в стране авторитарную систему правления". Для нее характерны абсолютная узурпация власти, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, тотальная государственная пропаганда, активный поиск предателей, вымышленных "российских" шпионов и диверсантов, отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Положение дел с правами человека на Украине деградировало, заявили в МИД
В МИД заявили, что положение дел с правами человека на Украине значительно деградировало
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Положение дел с правами человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, выстроена авторитарная система, сообщил МИД РФ в своем докладе
о ситуации с правами человека на Украине.
"Положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало, и просматривающиеся в этой области тенденции внушают самые серьезные опасения. Системное подавление прав человека, оппозиции и инакомыслия на Украине стало целенаправленной политикой пришедшего к власти в 2014 году режима, поставившего цель бороться со всем, что связано с Россией", - сообщил МИД РФ в докладе.
Там отметили также, что "в последнее время, прикрываясь введением военного положения, киевский режим выстроил в стране авторитарную систему правления".
Для нее характерны абсолютная узурпация власти, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, тотальная государственная пропаганда, активный поиск предателей, вымышленных "российских" шпионов и диверсантов, отметили в министерстве.
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