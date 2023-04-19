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Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 19.04.2023

Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров

Пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:04

2023-04-19T14:04

2023-04-19T14:56

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинск (нижегородская область)

нижегородская область

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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На Автозаводском шоссе наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших не поступала. Борьбу с огнем ведут 32 человека и восемь единиц техники.Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре в промзоне города Дзержинск поступило в 12.47 в среду. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.Местные СМИ публикуют фотографии и видео с места происшествия с густым дымом черного цвета.

https://ria.ru/20230419/sverdlovsk-1866290389.html

россия

дзержинск (нижегородская область)

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область), нижегородская область