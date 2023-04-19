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Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 19.04.2023
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14:04 19.04.2023 (обновлено: 14:56 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866328646.html
Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 19.04.2023
Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров
Пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:04
2023-04-19T14:56
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
нижегородская область
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На Автозаводском шоссе наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших не поступала. Борьбу с огнем ведут 32 человека и восемь единиц техники.Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре в промзоне города Дзержинск поступило в 12.47 в среду. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.Местные СМИ публикуют фотографии и видео с места происшествия с густым дымом черного цвета.
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россия
дзержинск (нижегородская область)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область), нижегородская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дзержинск (Нижегородская область), Нижегородская область
Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров

В нижегородском Дзержинске загорелся склад на площади четырех тысяч квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожар в Дзержинске. 19 апреля 2023
Пожар в Дзержинске. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар в Дзержинске. 19 апреля 2023
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На Автозаводском шоссе наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала. Борьбу с огнем ведут 32 человека и восемь единиц техники.
Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре в промзоне города Дзержинск поступило в 12.47 в среду. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
Местные СМИ публикуют фотографии и видео с места происшествия с густым дымом черного цвета.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинск (Нижегородская область)Нижегородская область
 
 
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