https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС - РИА Новости, 19.04.2023
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС
Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:37
2023-04-19T18:37
2023-04-19T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
жкх
киев
каховская гэс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08322a5d54c3afa498204062591b36c1.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.Ранее уровень воды в Днепре удавалось удерживать в искусственном режиме за счет Киевской, Каневской и Каховской ГЭС, однако обстрел последней повлиял на работу всех украинских станций, объяснил он.ГСЧС Украины заявило в среду, что из-за повышения уровня воды в реках подтоплены 1564 домохозяйств в шести регионах.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20230325/remont-1860597328.html
украина
херсонская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e198b24f9f48b9e2682b7e12e6ce57c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , жкх, киев, каховская гэс, оон, роман ткачук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , ЖКХ, Киев, Каховская ГЭС, ООН, Роман Ткачук
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС
Глава управления КГГА Ткачук: Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС