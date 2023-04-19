https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html

Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС

Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС - РИА Новости, 19.04.2023

Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС

Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:37

2023-04-19T18:37

2023-04-19T21:39

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.Ранее уровень воды в Днепре удавалось удерживать в искусственном режиме за счет Киевской, Каневской и Каховской ГЭС, однако обстрел последней повлиял на работу всех украинских станций, объяснил он.ГСЧС Украины заявило в среду, что из-за повышения уровня воды в реках подтоплены 1564 домохозяйств в шести регионах.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20230325/remont-1860597328.html

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