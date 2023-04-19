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Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 19.04.2023 (обновлено: 21:39 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС - РИА Новости, 19.04.2023
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС
Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:37
2023-04-19T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
жкх
киев
каховская гэс
оон
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.Ранее уровень воды в Днепре удавалось удерживать в искусственном режиме за счет Киевской, Каневской и Каховской ГЭС, однако обстрел последней повлиял на работу всех украинских станций, объяснил он.ГСЧС Украины заявило в среду, что из-за повышения уровня воды в реках подтоплены 1564 домохозяйств в шести регионах.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20230325/remont-1860597328.html
украина
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в мире, украина, херсонская область , жкх, киев, каховская гэс, оон, роман ткачук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , ЖКХ, Киев, Каховская ГЭС, ООН, Роман Ткачук
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС

Глава управления КГГА Ткачук: Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев, другие города и целые области уходят под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС, сообщил Espreso.tv глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.
«

"Сегодня имеются повреждения на Каховской ГЭС, которая теперь работает не в полном технологическом режиме, поэтому и нарушается весь цикл технологических работ самих ГЭС. Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению — уровень воды на метр выше, чем обычно", — заявил собеседник телеканала.

Ранее уровень воды в Днепре удавалось удерживать в искусственном режиме за счет Киевской, Каневской и Каховской ГЭС, однако обстрел последней повлиял на работу всех украинских станций, объяснил он.
ГСЧС Украины заявило в среду, что из-за повышения уровня воды в реках подтоплены 1564 домохозяйств в шести регионах.
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
Военнослужащие возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЖКХКиевКаховская ГЭСООНРоман Ткачук
 
 
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