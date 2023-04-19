https://ria.ru/20230419/povestki-1866295791.html
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме - РИА Новости, 19.04.2023
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:45
2023-04-19T12:45
2023-04-19T13:30
андрей картаполов
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР)."Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв этого года и будут ли они иметь юридическую силу.
https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей картаполов, безопасность
Андрей Картаполов, Безопасность
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
Картаполов: электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР).
"Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв этого года и будут ли они иметь юридическую силу.
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