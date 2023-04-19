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Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме - РИА Новости, 19.04.2023
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12:45 19.04.2023 (обновлено: 13:30 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/povestki-1866295791.html
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме - РИА Новости, 19.04.2023
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:45
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андрей картаполов
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР)."Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв этого года и будут ли они иметь юридическую силу.
https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html
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андрей картаполов, безопасность
Андрей Картаполов, Безопасность
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме

Картаполов: электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР).
"Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв этого года и будут ли они иметь юридическую силу.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
12 апреля, 12:43
 
Андрей КартаполовБезопасность
 
 
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