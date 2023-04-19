https://ria.ru/20230419/povestki-1866295791.html

Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме

Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме - РИА Новости, 19.04.2023

Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме

Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:45

2023-04-19T12:45

2023-04-19T13:30

андрей картаполов

безопасность

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР)."Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв этого года и будут ли они иметь юридическую силу.

https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

андрей картаполов, безопасность