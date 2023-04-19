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Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана
Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана - РИА Новости, 19.04.2023
Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана
Медслужбой организованы осмотры жителей районов, пострадавших после извержения вулкана на Камчатке, при необходимости специалисты федерального центра готовы... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:42
2023-04-19T19:42
2023-04-19T19:42
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здоровье - общество
шивелуч
владимир путин
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происшествия
извержение вулкана шивелуч
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Медслужбой организованы осмотры жителей районов, пострадавших после извержения вулкана на Камчатке, при необходимости специалисты федерального центра готовы провести телемедицинские консультации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что медработники должны внимательно следить за здоровьем жителей Камчатки после извержения вулкана. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
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камчатка, россия, здоровье - общество, шивелуч, владимир путин, алексей кузнецов, происшествия, извержение вулкана шивелуч
Камчатка, Россия, Здоровье - Общество, Шивелуч, Владимир Путин, Алексей Кузнецов, Происшествия, Извержение вулкана Шивелуч
Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана
Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки, пострадавших при извержении вулкана Шивелуч
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Медслужбой организованы осмотры жителей районов, пострадавших после извержения вулкана на Камчатке, при необходимости специалисты федерального центра готовы провести телемедицинские консультации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что медработники должны внимательно следить за здоровьем жителей Камчатки после извержения вулкана.
«
"Медицинской службой организованы осмотры жителей пострадавших районов. В случае поступления пациентов с обострением или вновь возникшими бронхолегочными заболеваниями, специалисты ведущего федерального центра по пульмонологии, функционирующего на базе Сеченовского университета Минздрава России, готовы оперативно провести телемедицинские консультации для выбора тактики лечения",- сказал Кузнецов.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Путин призвал следить за здоровьем людей из зоны извержения вулкана Шивелуч