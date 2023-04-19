https://ria.ru/20230419/postradavshie-1866457313.html

Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана

Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана - РИА Новости, 19.04.2023

Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана

Медслужбой организованы осмотры жителей районов, пострадавших после извержения вулкана на Камчатке, при необходимости специалисты федерального центра готовы... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:42

2023-04-19T19:42

2023-04-19T19:42

камчатка

россия

здоровье - общество

шивелуч

владимир путин

алексей кузнецов

происшествия

извержение вулкана шивелуч

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Медслужбой организованы осмотры жителей районов, пострадавших после извержения вулкана на Камчатке, при необходимости специалисты федерального центра готовы провести телемедицинские консультации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что медработники должны внимательно следить за здоровьем жителей Камчатки после извержения вулкана. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.

https://ria.ru/20230419/zdorove-1866423294.html

камчатка

россия

шивелуч

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камчатка, россия, здоровье - общество, шивелуч, владимир путин, алексей кузнецов, происшествия, извержение вулкана шивелуч