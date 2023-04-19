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Южная Корея заявила, что позиция о поставках оружия Украине не изменилась

Южная Корея заявила, что позиция о поставках оружия Украине не изменилась - РИА Новости, 19.04.2023

Южная Корея заявила, что позиция о поставках оружия Украине не изменилась

Позиция правительства Южной Кореи касательно поставок оружия Украине пока остается неизменной, высказывания президента имеют характер предположения, передает... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:31

2023-04-19T15:31

2023-04-19T15:34

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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Позиция правительства Южной Кореи касательно поставок оружия Украине пока остается неизменной, высказывания президента имеют характер предположения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в президентской администрации. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов. "Позиция правительства не изменилась. Президент ведь назвал ряд условий (для поставки оружия Украине – ред.). Ожидания касательно роли Южной Кореи в международном сообществе высоки. Ответ президента был сделан в этом ключе", - пояснил источник в президентской администрации агентству. Другой чиновник отметил, что высказывания Юн Сок Ёля лишь заключают в себе "предположения" о возможном развитии событий. Как отмечает агентство, ситуация показывает наличие растущей дилеммы для правительства страны, которое, опасаясь ответным мер России, изначально поставляло только гуманитарную помощь, включающую военные предметы, такие как шлемы, бронежилеты, медикаменты, сухие пайки. Поставка летальных вооружений не раз была названа невозможной, но в последнее время из-за затянувшегося конфликта на Сеул "растет давление" со стороны НАТО и США. Южнокорейская оппозиция резко осудила слова президента, заявив, что поставки оружия Киеву стали бы "трагедией", нарушили бы законодательство Республики Корея и мирный дух ее конституции, а также создали бы стране "врагов". Как отмечали южнокорейские эксперты РИА Новости, правительство Южной Кореи, скорее всего, уже решилось на военную помощь Киеву и теперь лишь ищет предлог и способ убедить в необходимости этого своих граждан. Посольство РФ в Сеуле при этом заявило, что решение Сеула поставлять летальные вооружения Украине разрушило бы российско-корейские отношения и негативно повлияло бы на сотрудничество двух стран по проблеме Корейского полуострова. Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула.

https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852945511.html

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html

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в мире, южная корея, украина, сеул, юн сок ель