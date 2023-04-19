Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишут СМИ
FT: Киев на заседании в "Рамштайне" запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет
© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев на предстоящем заседании контактной группы по Украине запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом подготовки к встрече.
Заседание контактной группы по Украине пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.
"Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе, опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки", - говорится в материале издания.
Как отметил неназванный европейский чиновник, "тема средств ПВО малой дальности все чаще поднимается украинцами".
При этом на Западе считают, что у Киева достаточно средств ПВО для защиты территории, отмечает Financial Times.
"Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе... У Украины достаточно (средств ПВО), чтобы защитить себя", - приводит издание слова одного из западных чиновников.
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".