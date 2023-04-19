https://ria.ru/20230419/postavki-1866245994.html

Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишут СМИ

Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2023

Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишут СМИ

Киев на предстоящем заседании контактной группы по Украине запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:43

2023-04-19T09:43

2023-04-19T09:43

россия

украина

киев

в мире

дмитрий песков

сергей лавров

нато

пентагон

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киев на предстоящем заседании контактной группы по Украине запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом подготовки к встрече. Заседание контактной группы по Украине пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. "Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе, опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки", - говорится в материале издания. Как отметил неназванный европейский чиновник, "тема средств ПВО малой дальности все чаще поднимается украинцами". При этом на Западе считают, что у Киева достаточно средств ПВО для защиты территории, отмечает Financial Times. "Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе... У Украины достаточно (средств ПВО), чтобы защитить себя", - приводит издание слова одного из западных чиновников. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230414/istrebiteli-1865464174.html

https://ria.ru/20230413/mig-29-1865123611.html

https://ria.ru/20230413/vooruzhenie-1865089161.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, в мире, дмитрий песков, сергей лавров, нато, пентагон, зрк с-300