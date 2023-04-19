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Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги - РИА Новости, 06.05.2023
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11:12 19.04.2023 (обновлено: 11:05 06.05.2023)
https://ria.ru/20230419/pomosch-1870127330.html
Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги
Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги
Жители Пестовского района Новгородской области собрали более миллиона рублей и купили для бойцов СВО КамАЗ, который уже доставили землякам в зону проведения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-19T11:12
2023-05-06T11:05
специальная военная операция на украине
новгородская область
пестовский район
боровичский район
надежные люди
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области собрали более миллиона рублей и купили для бойцов СВО КамАЗ, который уже доставили землякам в зону проведения специальной военной операции, сообщает в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, месяц назад был объявлен сбор денежных средств и гуманитарной помощи. В итоге, предприниматели, администрация и жители собрали 1 миллион 30 тысяч рублей, а также большое количество именных и благотворительных посылок. В акции участвовал не только Пестовский, но и соседние - Хвойнинский и Боровичский районы. А пестовское "Дорожно-ремонтное предприятие-53", по словам Виноградова, предоставило топливо для КамАЗа. Кроме того, пестовчане отвезли бойцам в зону СВО "баню на шасси", которую построили местные предприниматели, купив прицеп для ее транспортировки. Как уточнил Виноградов, УАЗ достался медицинскому взводу, баня – штурмовикам, а КамАЗ - артиллерии. Посылки и инструменты (лопаты, молотки, топоры) были переданы бойцам СВО, досталась гумпомощь и местным жителям. Кроме того, пестовчане привезли на фронт яблоки и мандарины.
https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html
новгородская область
пестовский район
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новгородская область, пестовский район, боровичский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Пестовский район, Боровичский район, Надежные люди
Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги

Жители Новгородской области собрали более миллиона рублей и купили для бойцов СВО КамАЗ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области собрали более миллиона рублей и купили для бойцов СВО КамАЗ, который уже доставили землякам в зону проведения специальной военной операции, сообщает в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
По словам Виноградова, месяц назад был объявлен сбор денежных средств и гуманитарной помощи. В итоге, предприниматели, администрация и жители собрали 1 миллион 30 тысяч рублей, а также большое количество именных и благотворительных посылок. В акции участвовал не только Пестовский, но и соседние - Хвойнинский и Боровичский районы.
«
"Поступлений было много, может, суммы были не такие, как у ИП, но все проявили свою гражданскую позицию, к примеру, Охонский храм постоянно участвует в наших акциях. Бабушка из деревни Анисимова передала 60 кг меда. Был куплен автомобиль КамАЗ для наших бойцов. Нам пришлось немного потрудиться над ним: мы поменяли цвет с белого на зелёный, проверили и заменили техническую часть, наклеили наклейки, в общем, подготовили", - рассказал Виноградов.
А пестовское "Дорожно-ремонтное предприятие-53", по словам Виноградова, предоставило топливо для КамАЗа. Кроме того, пестовчане отвезли бойцам в зону СВО "баню на шасси", которую построили местные предприниматели, купив прицеп для ее транспортировки.
«
"На нашей базе был сварен металлокаркас, из которого мы и делали баню. По окончанию монтажа баня была погружена на прицеп и зафиксирована болтами. На последнем этапе нас ждал автомобиль, который 13 лет простоял. Да, он был ужасен, на первый взгляд, но желание и руки делают чудеса, и через неделю наш УАЗ уже сиял и был на ходу", - рассказал предприниматель.
Как уточнил Виноградов, УАЗ достался медицинскому взводу, баня – штурмовикам, а КамАЗ - артиллерии. Посылки и инструменты (лопаты, молотки, топоры) были переданы бойцам СВО, досталась гумпомощь и местным жителям. Кроме того, пестовчане привезли на фронт яблоки и мандарины.
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Специальная военная операция на УкраинеНовгородская областьПестовский районБоровичский районНадежные люди
 
 
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