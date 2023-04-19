https://ria.ru/20230419/pomosch-1870127330.html

Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги

Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Новгородской области купили КамАЗ на собранные для бойцов СВО деньги

Жители Пестовского района Новгородской области собрали более миллиона рублей и купили для бойцов СВО КамАЗ, который уже доставили землякам в зону проведения... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-19T11:12

2023-04-19T11:12

2023-05-06T11:05

специальная военная операция на украине

новгородская область

пестовский район

боровичский район

надежные люди

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области собрали более миллиона рублей и купили для бойцов СВО КамАЗ, который уже доставили землякам в зону проведения специальной военной операции, сообщает в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, месяц назад был объявлен сбор денежных средств и гуманитарной помощи. В итоге, предприниматели, администрация и жители собрали 1 миллион 30 тысяч рублей, а также большое количество именных и благотворительных посылок. В акции участвовал не только Пестовский, но и соседние - Хвойнинский и Боровичский районы. А пестовское "Дорожно-ремонтное предприятие-53", по словам Виноградова, предоставило топливо для КамАЗа. Кроме того, пестовчане отвезли бойцам в зону СВО "баню на шасси", которую построили местные предприниматели, купив прицеп для ее транспортировки. Как уточнил Виноградов, УАЗ достался медицинскому взводу, баня – штурмовикам, а КамАЗ - артиллерии. Посылки и инструменты (лопаты, молотки, топоры) были переданы бойцам СВО, досталась гумпомощь и местным жителям. Кроме того, пестовчане привезли на фронт яблоки и мандарины.

https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html

новгородская область

пестовский район

боровичский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новгородская область, пестовский район, боровичский район, надежные люди