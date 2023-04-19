https://ria.ru/20230419/pomosch-1866467900.html

Объем помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 миллиарда долларов

Объем помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.04.2023

Объем помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 миллиарда долларов

Суммарный объем военной помощи США Украине с начала российской специальной военной операции достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы президента США Джо РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:57

2023-04-19T20:57

2023-04-19T20:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

джо байден

пентагон

нато

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Суммарный объем военной помощи США Украине с начала российской специальной военной операции достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы президента США Джо Байдена в должности главы государства - 36,1 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Совокупно Соединенные Штаты выделили более 36,1 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена, включая более чем 35,4 миллиарда долларов с… 24 февраля 2022 года", - говорится в заявлении Пентагона. В среду США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 325 миллионов долларов. В нее входят, в том числе, боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley, противотанковые комплексы AT-4, противотанковые мины, заряды для преодоления заграждений, девять миллионов патронов для стрелкового оружия, "высокоточные авиационные боеприпасы", четыре "автомашины логистической поддержки". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, пентагон, нато, в мире