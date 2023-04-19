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США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 19.04.2023 (обновлено: 21:42 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866466056.html
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:33
2023-04-19T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.Вашингтон передаст Киеву:Президент США Джо Байден уже дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить соответствующий объем средств.Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер военной помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.Предыдущий пакет военной помощи, объявленный Соединенными Штатами в начале апреля, оценили в 2,6 миллиарда долларов. В него вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.
Вашингтон передаст Киеву:
  • боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
  • управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley;
  • противотанковые комплексы AT-4;
  • противотанковые мины;
  • заряды для преодоления заграждений;
  • девять миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • четыре автомашины логистической поддержки.
Президент США Джо Байден уже дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить соответствующий объем средств.
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17 апреля, 18:20
Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер военной помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
Предыдущий пакет военной помощи, объявленный Соединенными Штатами в начале апреля, оценили в 2,6 миллиарда долларов. В него вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОПентагон
 
 
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