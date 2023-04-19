https://ria.ru/20230419/pomosch-1866466056.html

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:33

2023-04-19T20:33

2023-04-19T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

джо байден

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.Вашингтон передаст Киеву:Президент США Джо Байден уже дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить соответствующий объем средств.Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер военной помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.Предыдущий пакет военной помощи, объявленный Соединенными Штатами в начале апреля, оценили в 2,6 миллиарда долларов. В него вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато, пентагон