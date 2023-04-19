США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.
Вашингтон передаст Киеву:
- боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS;
- снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley;
- противотанковые комплексы AT-4;
- противотанковые мины;
- заряды для преодоления заграждений;
- девять миллионов патронов для стрелкового оружия;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- четыре автомашины логистической поддержки.
Президент США Джо Байден уже дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить соответствующий объем средств.
Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер военной помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
Предыдущий пакет военной помощи, объявленный Соединенными Штатами в начале апреля, оценили в 2,6 миллиарда долларов. В него вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники.