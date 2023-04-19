https://ria.ru/20230419/polk-1866340357.html

Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"

Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2023

Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк". РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:30

2023-04-19T14:30

2023-04-19T14:30

общество

технологии

курская область

роман старовойт

день победы

бессмертный полк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866041965_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_27271786813a0ae52111eb6c9139d564.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк". "Предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Глава региона предложил ещё один вариант: жители региона могут прислать истории ветеранов в раздел "Бессмертный полк" сайта, который посвящён 80-й годовщине победы в Курской битве. "Ресурс создан специально, чтобы все земляки могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев", - добавил Старовойт. В начале апреля губернатор сообщил, что власти решили не проводить военный парад 9 мая из соображений безопасности. Аналогичное меры были приняты в Белгородской области.

https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, курская область, роман старовойт, день победы, бессмертный полк