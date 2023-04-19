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Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2023
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14:30 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/polk-1866340357.html
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2023
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:30
2023-04-19T14:30
общество
технологии
курская область
роман старовойт
день победы
бессмертный полк
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк". "Предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Глава региона предложил ещё один вариант: жители региона могут прислать истории ветеранов в раздел "Бессмертный полк" сайта, который посвящён 80-й годовщине победы в Курской битве. "Ресурс создан специально, чтобы все земляки могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев", - добавил Старовойт. В начале апреля губернатор сообщил, что власти решили не проводить военный парад 9 мая из соображений безопасности. Аналогичное меры были приняты в Белгородской области.
https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html
курская область
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общество, технологии, курская область, роман старовойт, день победы, бессмертный полк
Общество, Технологии, Курская область, Роман Старовойт, День Победы, Бессмертный полк
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"

Губернатор Старовойт предложил разместить портреты участников ВОВ на окнах домов и машин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк".
"Предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава региона предложил ещё один вариант: жители региона могут прислать истории ветеранов в раздел "Бессмертный полк" сайта, который посвящён 80-й годовщине победы в Курской битве. "Ресурс создан специально, чтобы все земляки могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев", - добавил Старовойт.
В начале апреля губернатор сообщил, что власти решили не проводить военный парад 9 мая из соображений безопасности. Аналогичное меры были приняты в Белгородской области.
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Акция "Бессмертный полк"
18 апреля, 13:10
 
ОбществоТехнологииКурская областьРоман СтаровойтДень ПобедыБессмертный полк
 
 
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