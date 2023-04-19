https://ria.ru/20230419/polk-1866340357.html
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2023
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:30
2023-04-19T14:30
2023-04-19T14:30
общество
технологии
курская область
роман старовойт
день победы
бессмертный полк
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил в новом формате провести акцию "Бессмертный полк". "Предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Глава региона предложил ещё один вариант: жители региона могут прислать истории ветеранов в раздел "Бессмертный полк" сайта, который посвящён 80-й годовщине победы в Курской битве. "Ресурс создан специально, чтобы все земляки могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев", - добавил Старовойт. В начале апреля губернатор сообщил, что власти решили не проводить военный парад 9 мая из соображений безопасности. Аналогичное меры были приняты в Белгородской области.
https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, курская область, роман старовойт, день победы, бессмертный полк
Общество, Технологии, Курская область, Роман Старовойт, День Победы, Бессмертный полк
Курский губернатор предложил новый формат "Бессмертного полка"
Губернатор Старовойт предложил разместить портреты участников ВОВ на окнах домов и машин
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости.
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил
в новом формате провести акцию "Бессмертный полк".
"Предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава региона предложил ещё один вариант: жители региона могут прислать истории ветеранов в раздел "Бессмертный полк" сайта, который посвящён 80-й годовщине победы в Курской битве. "Ресурс создан специально, чтобы все земляки могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев", - добавил Старовойт.
В начале апреля губернатор сообщил, что власти решили не проводить военный парад 9 мая из соображений безопасности. Аналогичное меры были приняты в Белгородской области
.