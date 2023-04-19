https://ria.ru/20230419/politsiya-1866253420.html
В Петербурге ликвидировали девять подпольных игорных клубов
В Петербурге ликвидировали девять подпольных игорных клубов - РИА Новости, 19.04.2023
В Петербурге ликвидировали девять подпольных игорных клубов
Правоохранители в Петербурге накрыли девять подпольных игорных клубов, приносивших не менее 10 миллионов рублей в месяц, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:23
2023-04-19T10:23
2023-04-19T10:23
россия
санкт-петербург
происшествия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правоохранители в Петербурге накрыли девять подпольных игорных клубов, приносивших не менее 10 миллионов рублей в месяц, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Санкт-Петербурге полицейскими ликвидированы девять нелегальных игорных клубов... по имеющимся сведениям, незаконный доход составлял не менее 10 миллионов рублей в месяц", - сказала она. Волк добавила, что фигуранты арендовали несколько помещений в городе, а также приобрели оборудование, подобрали персонал и обеспечили охрану. Как рассказали в пресс-службе регионального главка СК, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Злоумышленники промышляли с января 2020 по март 2023 года. Правоохранители провели 30 обысков, изъято более 300 единиц оборудования и свыше 2,5 миллионов рублей. "К уголовной ответственности привлечены 13 соучастников, трое из которых заключены под стражу, в отношении 10 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, происшествия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге ликвидировали девять подпольных игорных клубов
В Петербурге закрыли подпольные игорные клубы, приносившие по десять миллионов рублей