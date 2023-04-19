https://ria.ru/20230419/podrostok-1866298499.html
В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка
В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка - РИА Новости, 19.04.2023
В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, тело которого найдено в Кизеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:53
2023-04-19T12:53
2023-04-19T12:53
подростки
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
кизел
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ПЕРМЬ, 19 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, тело которого найдено в Кизеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Поисковый отряд "Лиза Алерт" в среду сообщил, что 15-летнего мальчика, который 16 апреля ушел из дома в пермском Кизеле и не вернулся, нашли мертвым. "Сейчас устанавливаются все обстоятельства (гибели мальчика – ред.), проводится проверка", — пояснили в ведомстве. В соцсетях пользователи указывают, что тело юноши нашли в одном из заброшенных домов в Кизеле. Уточнялось, что рядом с мальчиком лежала предсмертная записка. Кизел находится примерно в 230 километрах от Перми, долгое время он был ведущим городом по добыче угля на Урале. К 2000-м годам угольные шахты закрыли, некоторые жители стали уезжать. В открытых источниках указано, что сейчас в населенном пункте проживает около 15,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подростки, происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), кизел
Подростки, Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Кизел
В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в пермском Кизеле
ПЕРМЬ, 19 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, тело которого найдено в Кизеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" в среду сообщил, что 15-летнего мальчика, который 16 апреля ушел из дома в пермском Кизеле и не вернулся, нашли мертвым.
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"Сейчас устанавливаются все обстоятельства (гибели мальчика – ред.), проводится проверка", — пояснили в ведомстве.
В соцсетях пользователи указывают, что тело юноши нашли в одном из заброшенных домов в Кизеле. Уточнялось, что рядом с мальчиком лежала предсмертная записка.
Кизел находится примерно в 230 километрах от Перми
, долгое время он был ведущим городом по добыче угля на Урале
. К 2000-м годам угольные шахты закрыли, некоторые жители стали уезжать. В открытых источниках указано, что сейчас в населенном пункте проживает около 15,6 тысячи человек.
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