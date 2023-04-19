https://ria.ru/20230419/podrostok-1866298499.html

В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка

В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка - РИА Новости, 19.04.2023

В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка

Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, тело которого найдено в Кизеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:53

2023-04-19T12:53

2023-04-19T12:53

подростки

происшествия

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

кизел

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ПЕРМЬ, 19 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, тело которого найдено в Кизеле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Поисковый отряд "Лиза Алерт" в среду сообщил, что 15-летнего мальчика, который 16 апреля ушел из дома в пермском Кизеле и не вернулся, нашли мертвым. "Сейчас устанавливаются все обстоятельства (гибели мальчика – ред.), проводится проверка", — пояснили в ведомстве. В соцсетях пользователи указывают, что тело юноши нашли в одном из заброшенных домов в Кизеле. Уточнялось, что рядом с мальчиком лежала предсмертная записка. Кизел находится примерно в 230 километрах от Перми, долгое время он был ведущим городом по добыче угля на Урале. К 2000-м годам угольные шахты закрыли, некоторые жители стали уезжать. В открытых источниках указано, что сейчас в населенном пункте проживает около 15,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html

https://ria.ru/20230415/rebenok-1865536134.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

подростки, происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), кизел