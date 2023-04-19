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Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:45 19.04.2023 (обновлено: 08:48 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/podpole-1866225833.html
Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ
Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ
Одной из следующих целей пророссийской подпольной организации "Русский Херсон" стал командир подразделения ВСУ с позывным "Дикий", его уже выследили, определили РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:45
2023-04-19T08:48
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Одной из следующих целей пророссийской подпольной организации "Русский Херсон" стал командир подразделения ВСУ с позывным "Дикий", его уже выследили, определили место жительства, средства и маршруты передвижения, сообщил РИА Новости на переданной из Херсона видеозаписи подпольщик.Ранее подполье, по его словам, провело ряд успешных операций, в частности, передав российским военным координаты, результатом чего стало уничтожение техники и личного состава украинских войск."Русский Херсон" продолжит работать, причем не только на передачу данных нашим военным. Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным "Дикий". Знаем, где он обитает, на чем и куда обычно ездит. Он - наша следующая цель. Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим. А если успеет свалить из Херсона, передадим привет кому-нибудь из его окружения", - заявил подпольщик.О создании подпольной организации "Русский Херсон" ее участники объявили в начале апреля.
https://ria.ru/20230419/podpole-1866217072.html
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херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ

Активист подполья назвал командира ВСУ с позывным Дикий следующей целью в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Одной из следующих целей пророссийской подпольной организации "Русский Херсон" стал командир подразделения ВСУ с позывным "Дикий", его уже выследили, определили место жительства, средства и маршруты передвижения, сообщил РИА Новости на переданной из Херсона видеозаписи подпольщик.
Ранее подполье, по его словам, провело ряд успешных операций, в частности, передав российским военным координаты, результатом чего стало уничтожение техники и личного состава украинских войск.
"Русский Херсон" продолжит работать, причем не только на передачу данных нашим военным. Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным "Дикий". Знаем, где он обитает, на чем и куда обычно ездит. Он - наша следующая цель. Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим. А если успеет свалить из Херсона, передадим привет кому-нибудь из его окружения", - заявил подпольщик.
О создании подпольной организации "Русский Херсон" ее участники объявили в начале апреля.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ
Вчера, 03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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