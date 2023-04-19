https://ria.ru/20230419/podpole-1866225833.html

Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ

Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023

Подполье в Херсоне выбрало новую цель в рядах ВСУ

Одной из следующих целей пророссийской подпольной организации "Русский Херсон" стал командир подразделения ВСУ с позывным "Дикий", его уже выследили, определили РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:45

2023-04-19T06:45

2023-04-19T08:48

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Одной из следующих целей пророссийской подпольной организации "Русский Херсон" стал командир подразделения ВСУ с позывным "Дикий", его уже выследили, определили место жительства, средства и маршруты передвижения, сообщил РИА Новости на переданной из Херсона видеозаписи подпольщик.Ранее подполье, по его словам, провело ряд успешных операций, в частности, передав российским военным координаты, результатом чего стало уничтожение техники и личного состава украинских войск."Русский Херсон" продолжит работать, причем не только на передачу данных нашим военным. Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным "Дикий". Знаем, где он обитает, на чем и куда обычно ездит. Он - наша следующая цель. Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим. А если успеет свалить из Херсона, передадим привет кому-нибудь из его окружения", - заявил подпольщик.О создании подпольной организации "Русский Херсон" ее участники объявили в начале апреля.

https://ria.ru/20230419/podpole-1866217072.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, вооруженные силы украины