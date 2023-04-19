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Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик
Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик - РИА Новости, 19.04.2023
Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик
Жители одного из островов на Днепре в районе Херсона заставили украинских военных убрать артиллерийское орудие из школьного двора, чтобы обезопасить учебное... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T05:36
2023-04-19T05:36
2023-04-19T06:43
херсон
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Жители одного из островов на Днепре в районе Херсона заставили украинских военных убрать артиллерийское орудие из школьного двора, чтобы обезопасить учебное заведение и его окрестности от ответных ударов, рассказал РИА Новости активист пророссийской подпольной организации "Русский Херсон".На видеозаписи, переданной РИА Новости, активист назвал этот эпизод ярким примером того, как люди смогли обезопасить свои дома и предотвратить использование украинскими войсками местного населения в качестве "живого щита"."Вы должны понимать, что когда производятся выстрелы из ваших дворов, туда непременно прилетит ответка", - сказал подпольщик.
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херсон, в мире
Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик
Подпольщик заявил, что жители Херсона заставили ВСУ убрать орудие из школьного двора
ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Жители одного из островов на Днепре в районе Херсона заставили украинских военных убрать артиллерийское орудие из школьного двора, чтобы обезопасить учебное заведение и его окрестности от ответных ударов, рассказал РИА Новости активист пророссийской подпольной организации "Русский Херсон".
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"По нашей информации, на Острове (Карантинный - остров в низовьях Днепра, входит в состав земель Херсонского городского совета - ред.) нацисты пытались развернуть орудие в районе стадиона 57-й школы. Тогда это у них не получилось, так как мирные жители, в основном бабушки, вышли и подняли кипиш. Естественно, солдаты их разогнали, но так и не решились сделать ни одного выстрела и к утру свернулись", - рассказал подпольщик.
На видеозаписи, переданной РИА Новости, активист назвал этот эпизод ярким примером того, как люди смогли обезопасить свои дома и предотвратить использование украинскими войсками местного населения в качестве "живого щита".
"Вы должны понимать, что когда производятся выстрелы из ваших дворов, туда непременно прилетит ответка", - сказал подпольщик.