https://ria.ru/20230419/podpole-1866222507.html

Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик

Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик - РИА Новости, 19.04.2023

Жители Херсона заставили ВСУ убрать от школы орудие, сообщил подпольщик

Жители одного из островов на Днепре в районе Херсона заставили украинских военных убрать артиллерийское орудие из школьного двора, чтобы обезопасить учебное... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:36

2023-04-19T05:36

2023-04-19T06:43

херсон

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Жители одного из островов на Днепре в районе Херсона заставили украинских военных убрать артиллерийское орудие из школьного двора, чтобы обезопасить учебное заведение и его окрестности от ответных ударов, рассказал РИА Новости активист пророссийской подпольной организации "Русский Херсон".На видеозаписи, переданной РИА Новости, активист назвал этот эпизод ярким примером того, как люди смогли обезопасить свои дома и предотвратить использование украинскими войсками местного населения в качестве "живого щита"."Вы должны понимать, что когда производятся выстрелы из ваших дворов, туда непременно прилетит ответка", - сказал подпольщик.

херсон

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, в мире