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Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:48 19.04.2023 (обновлено: 04:54 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/podpole-1866217072.html
Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ
Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ
Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T03:48
2023-04-19T04:54
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков, сообщил РИА Новости активист подполья на видео, переданном из города."Организация "Русский Херсон" продолжает свою работу. На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (Днепра, где дислоцируются российские Вооруженные силы - ред.), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье (Днепра - ред.) в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации", - сказал собеседник агентства.В начале апреля, объявляя о создании организации "Русский Херсон", подпольщик сообщил, что ее главной целью является уничтожение объектов ВСУ, в том числе конкретно украинских кочующих минометов, которые с целью провокации заезжают в микрорайон города Военку и оттуда стреляют по центру Херсона.На этот раз, по словам подпольщика, помимо ангара с техникой и миномета, также были уничтожены места дислокации одного из подразделений бригад украинской теробороны в Камышанах и во Львово.Активист добавил, что некоторые координаты подпольщики получили от своих источников в этих же бригадах.
https://ria.ru/20230303/nikolaev-1855514962.html
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

Подпольщики "Русского Херсона" помогли уничтожить ангар с техникой и места дислокации ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков, сообщил РИА Новости активист подполья на видео, переданном из города.
"Организация "Русский Херсон" продолжает свою работу. На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (Днепра, где дислоцируются российские Вооруженные силы - ред.), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье (Днепра - ред.) в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации", - сказал собеседник агентства.
В начале апреля, объявляя о создании организации "Русский Херсон", подпольщик сообщил, что ее главной целью является уничтожение объектов ВСУ, в том числе конкретно украинских кочующих минометов, которые с целью провокации заезжают в микрорайон города Военку и оттуда стреляют по центру Херсона.
На этот раз, по словам подпольщика, помимо ангара с техникой и миномета, также были уничтожены места дислокации одного из подразделений бригад украинской теробороны в Камышанах и во Львово.
Активист добавил, что некоторые координаты подпольщики получили от своих источников в этих же бригадах.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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