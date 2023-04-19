https://ria.ru/20230419/peremirie-1866456429.html
Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа
Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа - РИА Новости, 19.04.2023
Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа
Вооруженные силы Судана вслед за Силами быстрого реагирования (СБР) объявили о перемирии на 24 часа, которое вступило в силу в 18.00 по местному времени (19.00... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:37
2023-04-19T19:37
2023-04-19T19:45
в мире
судан
столкновения в хартуме
мухаммед дагло
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана вслед за Силами быстрого реагирования (СБР) объявили о перемирии на 24 часа, которое вступило в силу в 18.00 по местному времени (19.00 мск).В среду СБР вновь объявили о перемирии на 24 часа, начиная с 19.00 мск."Вооруженные силы объявляют о своем согласии на перемирие сроком 24 часа, начиная от 18.00 сегодняшнего вечера", - говорится в заявлении ВС Судана.Отмечается, что перемирие принято в гуманитарных целях при условии, что СБР тоже будут его придерживаться.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
https://ria.ru/20230419/sudan-1866246424.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме, мухаммед дагло
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, Мухаммед Дагло
Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа
Вооруженные силы Судана вслед за СБР объявили о перемирии на 24 часа
КАИР, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана вслед за Силами быстрого реагирования (СБР) объявили о перемирии на 24 часа, которое вступило в силу в 18.00 по местному времени (19.00 мск).
В среду СБР вновь объявили о перемирии на 24 часа, начиная с 19.00 мск.
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
"Вооруженные силы объявляют о своем согласии на перемирие сроком 24 часа, начиная от 18.00 сегодняшнего вечера", - говорится в заявлении ВС Судана.
Отмечается, что перемирие принято в гуманитарных целях при условии, что СБР тоже будут его придерживаться.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло
и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
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