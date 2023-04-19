Рейтинг@Mail.ru
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/patrulirovanie-1866238276.html
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 19.04.2023
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:03
2023-04-19T09:03
россия
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
ту-22м3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460845_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_a62aaf9f286427889cbbc9e5b420ca76.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны России. "В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве. По данным Минобороны, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота. В министерстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основная цель - наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html
россия
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32f692b107d349cbd86fd8b923f31f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, ту-22м3
Россия, Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ту-22М3
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны России.
"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота.
В министерстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основная цель - наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
18 апреля, 09:05
 
РоссияБезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииТу-22М3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала