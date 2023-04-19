https://ria.ru/20230419/patrulirovanie-1866238276.html

Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 19.04.2023

Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:03

2023-04-19T09:03

2023-04-19T09:03

россия

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

ту-22м3

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны России. "В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве. По данным Минобороны, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота. В министерстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основная цель - наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html

россия

японское море

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, ту-22м3