https://ria.ru/20230419/patrulirovanie-1866238276.html
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 19.04.2023
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:03
2023-04-19T09:03
2023-04-19T09:03
россия
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
ту-22м3
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны России. "В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве. По данным Минобороны, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота. В министерстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основная цель - наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, ту-22м3
Россия, Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ту-22М3
Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны России.
"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ
), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота.
В министерстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основная цель - наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ