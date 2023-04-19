https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html

В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске

В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске - РИА Новости, 19.04.2023

В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске

Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске, это сделано в целях безопасности участников и зрителей мероприятий,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:32

2023-04-19T19:32

2023-04-19T19:33

общество

новороссийск

парад победы

краснодарский край

россия

день победы

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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске, это сделано в целях безопасности участников и зрителей мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации региона. Отмечается, что это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "В параде 9 Мая в Новороссийске - единственном в регионе городе-герое - примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения", - добавляют власти. Уточняется, что во всех остальных районах Кубани в праздник 9 Мая пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Подчеркивается, что будет обеспечена общественная и антитеррористическая безопасность во время проведения мероприятий на всех объектах. В регионе также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции, работа выездных "фронтовых бригад" и другие мероприятия.

https://ria.ru/20230419/demonstratsiya-1866414200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, новороссийск, парад победы, краснодарский край, россия, день победы