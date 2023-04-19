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В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске - РИА Новости, 19.04.2023
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19:32 19.04.2023 (обновлено: 19:33 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html
В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске
В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске - РИА Новости, 19.04.2023
В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске
Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске, это сделано в целях безопасности участников и зрителей мероприятий,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:32
2023-04-19T19:33
общество
новороссийск
парад победы
краснодарский край
россия
день победы
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске, это сделано в целях безопасности участников и зрителей мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации региона. Отмечается, что это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "В параде 9 Мая в Новороссийске - единственном в регионе городе-герое - примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения", - добавляют власти. Уточняется, что во всех остальных районах Кубани в праздник 9 Мая пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Подчеркивается, что будет обеспечена общественная и антитеррористическая безопасность во время проведения мероприятий на всех объектах. В регионе также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции, работа выездных "фронтовых бригад" и другие мероприятия.
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общество, новороссийск, парад победы, краснодарский край, россия, день победы
Общество, Новороссийск, Парад Победы, Краснодарский край, Россия, День Победы
В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске

Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае проведут только в городе-герое Новороссийске

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске, это сделано в целях безопасности участников и зрителей мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Такое решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"В параде 9 Мая в Новороссийске - единственном в регионе городе-герое - примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения", - добавляют власти.
Уточняется, что во всех остальных районах Кубани в праздник 9 Мая пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Подчеркивается, что будет обеспечена общественная и антитеррористическая безопасность во время проведения мероприятий на всех объектах. В регионе также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции, работа выездных "фронтовых бригад" и другие мероприятия.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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