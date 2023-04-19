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Украина отзывает посла в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2023
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05:05 19.04.2023 (обновлено: 11:46 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/otzyv-1866220425.html
Украина отзывает посла в Белоруссии
Украина отзывает посла в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2023
Украина отзывает посла в Белоруссии
Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Киев после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко принял врио главы Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T05:05
2023-04-19T11:46
в мире
украина
белоруссия
донецкая народная республика
александр лукашенко
денис пушилин
игорь кизим
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Киев после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко принял врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сообщил МИД Украины.Ведомство осудило эту встречу, назвав ее "очередным и вопиющим недружественным актом" со стороны Минска.Официальная встреча Лукашенко и Пушилина прошла в Минске накануне. Президент Белоруссии предложил врио главы ДНР помощь в восстановлении республики.Пушилин, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Белоруссию. Он отметил, что закладывать основы развития республики нужно именно сейчас, они раскроются после окончания специальной военной операции.
https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1865021024.html
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в мире, украина, белоруссия, донецкая народная республика, александр лукашенко, денис пушилин, игорь кизим
В мире, Украина, Белоруссия, Донецкая Народная Республика, Александр Лукашенко, Денис Пушилин, Игорь Кизим
Украина отзывает посла в Белоруссии

МИД Украины заявил об отзыве посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Киев после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко принял врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сообщил МИД Украины.
Ведомство осудило эту встречу, назвав ее "очередным и вопиющим недружественным актом" со стороны Минска.
«
"В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", — говорится в заявлении.
Официальная встреча Лукашенко и Пушилина прошла в Минске накануне. Президент Белоруссии предложил врио главы ДНР помощь в восстановлении республики.
Пушилин, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Белоруссию. Он отметил, что закладывать основы развития республики нужно именно сейчас, они раскроются после окончания специальной военной операции.
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В миреУкраинаБелоруссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоДенис ПушилинИгорь Кизим
 
 
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