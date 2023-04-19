https://ria.ru/20230419/otzyv-1866220425.html

Украина отзывает посла в Белоруссии

Украина отзывает посла в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2023

Украина отзывает посла в Белоруссии

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Киев после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко принял врио главы Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:05

2023-04-19T05:05

2023-04-19T11:46

в мире

украина

белоруссия

донецкая народная республика

александр лукашенко

денис пушилин

игорь кизим

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Киев после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко принял врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сообщил МИД Украины.Ведомство осудило эту встречу, назвав ее "очередным и вопиющим недружественным актом" со стороны Минска.Официальная встреча Лукашенко и Пушилина прошла в Минске накануне. Президент Белоруссии предложил врио главы ДНР помощь в восстановлении республики.Пушилин, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Белоруссию. Он отметил, что закладывать основы развития республики нужно именно сейчас, они раскроются после окончания специальной военной операции.

https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1865021024.html

украина

белоруссия

донецкая народная республика

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в мире, украина, белоруссия, донецкая народная республика, александр лукашенко, денис пушилин, игорь кизим