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Молдавия направит в Брюссель отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС - РИА Новости, 19.04.2023
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14:55 19.04.2023 (обновлено: 14:58 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/otchet-1866349786.html
Молдавия направит в Брюссель отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС
Молдавия направит в Брюссель отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС - РИА Новости, 19.04.2023
Молдавия направит в Брюссель отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС
Власти Молдавии в среду направят в Брюссель первый ответ о прогрессе, достигнутом в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз, заявил на брифинге... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:55
2023-04-19T14:58
в мире
молдавия
брюссель
евросоюз
кишинев
майя санду
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Власти Молдавии в среду направят в Брюссель первый ответ о прогрессе, достигнутом в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД Нику Попеску."Для нас сегодня очень важный день - наша страна впервые представляет и отправляет в Брюссель первый отчет, касающийся инициативы расширения ЕС. В качестве результата работы 33 рабочих групп, созданных в министерствах и других государствах, готовящих страну к вступлению в ЕС, мы представляем отчет почти на тысячу страниц в Брюссель. Он детально объясняет наш прогресс в вопросе вступления в ЕС во всех областях", - заявил Попеску.По его словам, чтобы достичь прогресса власти республики привлекли специалистов. В результате, удалось добиться значительного прогресса в реформировании системы юстиции, Молдавии удалось вернуть контроль над аэропортом Кишинева, удалось добиться прогресса в борьбе с коррупцией, добавил он.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, молдавия, брюссель, евросоюз, кишинев, майя санду, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Брюссель, Евросоюз, Кишинев, Майя Санду, Еврокомиссия
Молдавия направит в Брюссель отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС

МИД: Молдавия направит в Брюссель первый отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Власти Молдавии в среду направят в Брюссель первый ответ о прогрессе, достигнутом в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД Нику Попеску.
"Для нас сегодня очень важный день - наша страна впервые представляет и отправляет в Брюссель первый отчет, касающийся инициативы расширения ЕС. В качестве результата работы 33 рабочих групп, созданных в министерствах и других государствах, готовящих страну к вступлению в ЕС, мы представляем отчет почти на тысячу страниц в Брюссель. Он детально объясняет наш прогресс в вопросе вступления в ЕС во всех областях", - заявил Попеску.
По его словам, чтобы достичь прогресса власти республики привлекли специалистов. В результате, удалось добиться значительного прогресса в реформировании системы юстиции, Молдавии удалось вернуть контроль над аэропортом Кишинева, удалось добиться прогресса в борьбе с коррупцией, добавил он.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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В миреМолдавияБрюссельЕвросоюзКишиневМайя СандуЕврокомиссия
 
 
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