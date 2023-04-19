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Украинские власти бесконтрольно раздают оружие всем желающим, заявил МИД
Украинские власти бесконтрольно раздают оружие всем желающим, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские власти бесконтрольно раздают оружие всем желающим, заявил МИД
Власти Украины бесконтрольно раздают оружие всем желающим, чем пользуется криминал, в стране царят хаос и беззаконие, сообщил МИД РФ в своем ежегодном докладе о РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:58
2023-04-19T13:58
2023-04-19T14:29
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Украины бесконтрольно раздают оружие всем желающим, чем пользуется криминал, в стране царят хаос и беззаконие, сообщил МИД РФ в своем ежегодном докладе о правах человека на Украине."Власти бесконтрольно раздают оружие всем желающим, чем пользуются в первую очередь криминальные элементы. Из тюрем выпускаются преступники, осужденные в том числе за совершение тяжких уголовных преступлений... В результате в Киеве и других крупных украинских городах замечен всплеск бандитизма, мародерства, вооруженных нападений и убийств, а самоназначенные отряды территориальной обороны вместо декларируемой цели защиты сограждан занимаются грабежами", - сообщают авторы доклада.В результате в стране "распространились хаос и беззаконие"."Вызывающие малейшее подозрение люди подвергаются задержаниям, допросам и обыскам со стороны радикалов. Из-за этого мирные граждане сталкиваются с риском быть убитыми под надуманными предлогами якобы их принадлежности к многочисленным "диверсионным группам" и "коллаборационистам". В интернете публикуется множество кадров с незаконными расправами и издевательствами нацистов над мирными жителями", - отмечают авторы доклада.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Россия, Киев, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские власти бесконтрольно раздают оружие всем желающим, заявил МИД
МИД: на Украине всем желающим бесконтрольно раздают оружие, чем пользуется криминал