https://ria.ru/20230419/oppozitsiya-1866282810.html

В Южной Корее раскритиковали слова президента о военной помощи Киеву

В Южной Корее раскритиковали слова президента о военной помощи Киеву - РИА Новости, 19.04.2023

В Южной Корее раскритиковали слова президента о военной помощи Киеву

Представители оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи, занимающей большинство мест в парламенте, назвали высказывание президента страны о... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:07

2023-04-19T12:07

2023-04-19T12:50

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СЕУЛ, 19 апр — РИА Новости. Представители оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи, занимающей большинство мест в парламенте, назвали высказывание президента страны о возможности военной помощи Киеву "трагедией", раскритиковав одностороннюю поддержку правительством позиции США. Она отметила, что до сего времени было всеобще заявлено и объяснено, что по закону о внешней торговле и других поставка за границу оружия не с целью экономического экспорта невозможна. Южнокорейский офис президента и разведывательные органы знали это, и потому даже были сообщения о "косвенной поддержке". "В ситуации, когда правда о прослушке (Офиса президента. — Прим. ред.) разведкой США еще не выяснена, администрация президента ведет себя крайне постыдно, слепо и односторонне поддерживая позицию США", — заявила Сон Соль. Она назвала "трагедией" то, что президентский Офис отказывается от принципа поддержания мира ради того, чтобы сделать бессмысленными доказательства косвенной военной поддержки Киева Сеулом и подстроиться под желания США. Сон Соль призвала правительство заново подтвердить принцип непредоставления одной из сторон какого-либо конфликта летальных вооружений. Лидер партии Ли Чжэ Мён также заявил журналистам, что никакая администрация, ни консервативная, ни демократическая, еще не проводила внешней политики, которая бы создала для Южной Кореи "врагов". "Я настоятельно прошу президента пересмотреть это решение, которое наносит серьезный ущерб национальным интересам Республики Корея", — подытожил политик. Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной". Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230414/pomosch-1865345580.html

https://ria.ru/20230413/finansirovanie-1865083394.html

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в мире, украина, южная корея, юн сок ель