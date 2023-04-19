https://ria.ru/20230419/opek-1866478837.html

МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть

МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.04.2023

МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть

Решение ОПЕК сократить добычу нефти можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:25

2023-04-19T22:25

2023-04-19T22:25

экономика

россия

александр панкин

опек

цены на нефть

санкции в отношении россии

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Решение ОПЕК сократить добычу нефти можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть", - сказал Панкин.

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

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2023

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экономика, россия, александр панкин, опек, цены на нефть, санкции в отношении россии