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МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.04.2023
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22:25 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/opek-1866478837.html
МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть
МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.04.2023
МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть
Решение ОПЕК сократить добычу нефти можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:25
2023-04-19T22:25
экономика
россия
александр панкин
опек
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Решение ОПЕК сократить добычу нефти можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть", - сказал Панкин.
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экономика, россия, александр панкин, опек, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Александр Панкин, ОПЕК, Цены на нефть, Санкции в отношении России
МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть

МИД: решение ОПЕК сократить добычу было шагом против ограничения цен на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Решение ОПЕК сократить добычу нефти можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть", - сказал Панкин.
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ЭкономикаРоссияАлександр ПанкинОПЕКЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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