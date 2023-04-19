https://ria.ru/20230419/ofis-1866407147.html

Мультифункциональный офис ВТБ открылся в РЭУ им. Г.В. Плеханова

Мультифункциональный офис ВТБ открылся в РЭУ им. Г.В. Плеханова - РИА Новости, 19.04.2023

Мультифункциональный офис ВТБ открылся в РЭУ им. Г.В. Плеханова

На площадке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова начал работу инновационный офис ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:24

2023-04-19T17:24

2023-04-19T17:24

втб

рэу имени г. в. плеханова

анатолий печатников

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На площадке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова начал работу инновационный офис ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.В церемонии открытия нового отделения приняли участие заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов.Новый офис ВТБ ориентирован на обслуживание частных клиентов – в том числе держателей зарплатных карт университета и владельцев пакета "Привилегия". Документы в отделении можно подписать в цифровом формате, а современные банкоматы, установленные в офисе, дают возможность получать большинство услуг в режиме самообслуживания.Зарплатный проект банка с РЭУ имени Г.В. Плеханова действует с 2014 года, его участниками являются уже более 7 тысяч студентов и преподавателей университета."ВТБ активно укрепляет полномасштабное сотрудничество с ведущими учебными заведениями нашей страны. Открытие инновационных офисов ВТБ непосредственно на территории вузов обеспечивает высокое качество и оперативность обслуживания наших клиентов и позволяет закрывать все финансовые вопросы без отрыва от учебного процесса. В прошлом году мы договорились с руководством университета о расширении нашего взаимодействия и открытии нового офиса. Уже сегодня мы делаем для этого серьезный шаг", — приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.По словам ректора РЭУ Ивана Лобанов, появление такого мультифункционального офиса в вузе - это возможность для студентов не только быстрее получать услуги банка, но и на практике осваивать новые навыки.Как отмечается в материале, помимо развития зарплатного проекта сотрудничество включает в себя взаимодействие в области профессиональной подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников финансовой отрасли, в том числе создание на площадках вуза научных лабораторий и специально оборудованных аудиторий. Также в рамках сотрудничества планируется организация совместных мастер-классов, семинаров и стажировок студентов университета в ВТБ.

https://realty.ria.ru/20230414/vtb-1865246526.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, рэу имени г. в. плеханова, анатолий печатников, новости компаний - экономика