В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы
Член ГСА Рогов: украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов Запорожья
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАдминистративное здание в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины
Административное здание в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Началась активизация обстрелов боевиками ВСУ Васильевки, Токмака, Полог, Водяного и других прифронтовых населенных пунктов. С чем она связана, остается только догадываться", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.
"(Владимир) Зеленский может изобразить попытку контрнаступления, чтобы попросить у Запада денег, часть из которых можно потом украсть", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.