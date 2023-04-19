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В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы

В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы - РИА Новости, 19.04.2023

В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы

Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:34

2023-04-19T07:34

2023-04-19T07:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, украинские войска продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области. "(Владимир) Зеленский может изобразить попытку контрнаступления, чтобы попросить у Запада денег, часть из которых можно потом украсть", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины