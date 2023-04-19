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В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 19.04.2023 (обновлено: 07:41 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obstrely-1866229027.html
В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы
В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы - РИА Новости, 19.04.2023
В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы
Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:34
2023-04-19T07:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, украинские войска продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области. "(Владимир) Зеленский может изобразить попытку контрнаступления, чтобы попросить у Запада денег, часть из которых можно потом украсть", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили, что ВСУ активизировали обстрелы

Член ГСА Рогов: украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов Запорожья

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАдминистративное здание в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины
Административное здание в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Административное здание в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Началась активизация обстрелов боевиками ВСУ Васильевки, Токмака, Полог, Водяного и других прифронтовых населенных пунктов. С чем она связана, остается только догадываться", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.
"(Владимир) Зеленский может изобразить попытку контрнаступления, чтобы попросить у Запада денег, часть из которых можно потом украсть", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Бездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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