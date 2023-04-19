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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:32
2023-04-19T18:32
2023-04-19T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, куйбышевский район, донецк, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому району Донецка