https://ria.ru/20230419/obstrel-1866385393.html

ВСУ обстреляли Шахтерск

ВСУ обстреляли Шахтерск - РИА Новости, 19.04.2023

ВСУ обстреляли Шахтерск

Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:28

2023-04-19T16:28

2023-04-19T16:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

константиновка

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230419/kontrnastuplenie-1866378858.html

донецкая народная республика

украина

константиновка

россия

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донецкая народная республика, сцкк, украина, константиновка, вооруженные силы украины, россия