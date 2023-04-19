https://ria.ru/20230419/obstrel-1866385393.html
ВСУ обстреляли Шахтерск
ВСУ обстреляли Шахтерск - РИА Новости, 19.04.2023
ВСУ обстреляли Шахтерск
Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:28
2023-04-19T16:28
2023-04-19T16:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230419/kontrnastuplenie-1866378858.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, константиновка, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Россия