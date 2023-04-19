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ВСУ обстреляли Шахтерск - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866385393.html
ВСУ обстреляли Шахтерск
ВСУ обстреляли Шахтерск - РИА Новости, 19.04.2023
ВСУ обстреляли Шахтерск
Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:28
2023-04-19T16:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
константиновка
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230419/kontrnastuplenie-1866378858.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, константиновка, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Шахтерск

ВСУ выпустили по Шахтерску в ДНР четыре ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Шахтерск: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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