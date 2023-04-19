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ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.04.2023
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:06
2023-04-19T14:06
2023-04-19T14:06
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра