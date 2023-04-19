Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.