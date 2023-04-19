https://ria.ru/20230419/obstrel-1866305545.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:18

2023-04-19T13:18

2023-04-19T13:18

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/obstrel-1866252780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия