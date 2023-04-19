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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:06
2023-04-19T13:06
2023-04-19T13:06
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ясиноватая
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РИА Новости
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда натовского калибра