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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 19.04.2023 (обновлено: 10:47 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866254947.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в среду обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:30
2023-04-19T10:47
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Через 40 минут после этого произошел новый обстрел: "Населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров". В обоих случаях о последствиях пока не сообщается.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230419/pvo-1866240657.html
https://ria.ru/20230418/obstrel-1866203567.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка пятью натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПомещение общеобразовательной школы №58, пострадавшее в результате обстрела
Помещение общеобразовательной школы №58, пострадавшее в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Помещение общеобразовательной школы №58, пострадавшее в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Через 40 минут после этого произошел новый обстрел: "Населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров". В обоих случаях о последствиях пока не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
18 апреля, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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