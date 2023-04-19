https://ria.ru/20230419/obstrel-1866235904.html

В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек

В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек - РИА Новости, 19.04.2023

В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек

В результате массированного обстрела Новой Каховки украинскими войсками есть погибшая и раненые, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:38

2023-04-19T08:38

2023-04-19T10:21

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В результате массированного обстрела Новой Каховки украинскими войсками есть погибшая и раненые, сообщили власти города в Telegram-канале."Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5:30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов. <…> Погибла женщина 1955 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", — уточнил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьевв эфире телеканала "Россия 24".Повреждения получили многоэтажные жилые дома, разрушены квартиры, специалисты зафиксировали два порыва газовых труб. В городе частично отключилось электричество.По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов.В администрации призвали жителей максимально ограничить перемещения по городу, при начале обстрелов укрываться в домах за несущими стенами.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.

https://ria.ru/20230418/lodki-1866201531.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новая каховка, херсонская область , происшествия