https://ria.ru/20230419/obstrel-1866235904.html
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек - РИА Новости, 19.04.2023
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек
В результате массированного обстрела Новой Каховки украинскими войсками есть погибшая и раненые, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:38
2023-04-19T08:38
2023-04-19T10:21
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В результате массированного обстрела Новой Каховки украинскими войсками есть погибшая и раненые, сообщили власти города в Telegram-канале."Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5:30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов. <…> Погибла женщина 1955 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", — уточнил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьевв эфире телеканала "Россия 24".Повреждения получили многоэтажные жилые дома, разрушены квартиры, специалисты зафиксировали два порыва газовых труб. В городе частично отключилось электричество.По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов.В администрации призвали жителей максимально ограничить перемещения по городу, при начале обстрелов укрываться в домах за несущими стенами.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230418/lodki-1866201531.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек
Из-за украинского обстрела Новой Каховки один человек погиб, двое получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости.
В результате массированного обстрела Новой Каховки украинскими войсками есть погибшая и раненые, сообщили власти города в Telegram-канале
.
"Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5:30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов. <…> Погибла женщина 1955 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", — уточнил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьевв эфире телеканала "Россия 24".
Повреждения получили многоэтажные жилые дома, разрушены квартиры, специалисты зафиксировали два порыва газовых труб. В городе частично отключилось электричество.
По данным врио губернатора Херсонской области
Владимира Сальдо, ВСУ
обстреляли Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов.
В администрации призвали жителей максимально ограничить перемещения по городу, при начале обстрелов укрываться в домах за несущими стенами.
Херсонская область вошла в состав России
по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон
, удерживает Украина
.
В Херсонской области изъяли 30 лодок с моторами для нужд ВС России