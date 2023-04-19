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Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 19.04.2023 (обновлено: 08:50 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866227621.html
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке
Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:18
2023-04-19T08:50
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области, сообщили местные власти.В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения.Как уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска обстреливают центр и жилые кварталы Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов.Снаряды упали на территории станции скорой помощи и пожарной части. В некоторых районах города пропал свет из-за обрыва проводов ЛЭП на улице Букина.Одновременно с этим ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ, по его словам, продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230419/obstrely-1866227739.html
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новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке

Власти Новой Каховки сообщили о начавшемся рано утром сильном артобстреле со стороны ВСУ

© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области, сообщили местные власти.
«

"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье", — говорится в заявлении городской администрации.

В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения.
Как уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска обстреливают центр и жилые кварталы Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов.
Снаряды упали на территории станции скорой помощи и пожарной части. В некоторых районах города пропал свет из-за обрыва проводов ЛЭП на улице Букина.
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Одновременно с этим ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Началась активизация обстрелов боевиками ВСУ Васильевки, Токмака, Полог, Водяного и других прифронтовых населенных пунктов", — сказал собеседник агентства.
ВСУ, по его словам, продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.
Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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