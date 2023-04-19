https://ria.ru/20230419/obstrel-1866227621.html
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке
Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:18
2023-04-19T07:18
2023-04-19T08:50
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442494_0:259:960:799_1920x0_80_0_0_d00a52b7e69052fbc551c417e2c9296d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области, сообщили местные власти.В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения.Как уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска обстреливают центр и жилые кварталы Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов.Снаряды упали на территории станции скорой помощи и пожарной части. В некоторых районах города пропал свет из-за обрыва проводов ЛЭП на улице Букина.Одновременно с этим ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ, по его словам, продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230419/obstrely-1866227739.html
https://ria.ru/20230419/shkola-1866219118.html
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442494_0:283:960:1003_1920x0_80_0_0_e6bfed09391570988bcd2e0b6fa1502d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке
Власти Новой Каховки сообщили о начавшемся рано утром сильном артобстреле со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области, сообщили местные власти.
«
"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье", — говорится в заявлении городской администрации.
В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения.
Как уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска обстреливают центр и жилые кварталы Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов.
Снаряды упали на территории станции скорой помощи и пожарной части. В некоторых районах города пропал свет из-за обрыва проводов ЛЭП на улице Букина.
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Одновременно с этим ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
.
«
"Началась активизация обстрелов боевиками ВСУ Васильевки, Токмака, Полог, Водяного и других прифронтовых населенных пунктов", — сказал собеседник агентства.
ВСУ, по его словам, продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.
Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев
может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.
ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию