https://ria.ru/20230419/obstrel-1866227621.html

Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке

Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке

Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:18

2023-04-19T07:18

2023-04-19T08:50

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области, усилили обстрелы прифронтовых территорий Запорожской области, сообщили местные власти.В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения.Как уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска обстреливают центр и жилые кварталы Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов.Снаряды упали на территории станции скорой помощи и пожарной части. В некоторых районах города пропал свет из-за обрыва проводов ЛЭП на улице Букина.Одновременно с этим ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ, по его словам, продолжают стягивать войска и бронетехнику к границам Запорожской области.Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230419/obstrely-1866227739.html

https://ria.ru/20230419/shkola-1866219118.html

новая каховка

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новая каховка, вооруженные силы украины