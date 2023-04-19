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"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.04.2023 (обновлено: 11:59 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obstanovka-1866119381.html
"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ
"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ
На линии боевого соприкосновения сейчас относительное затишье. Боевые действия локальны и ведутся в основном силами артиллерийских подразделений. Однако на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:00
2023-04-19T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
мариуполь
северск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Андрей Коц. На линии боевого соприкосновения сейчас относительное затишье. Боевые действия локальны и ведутся в основном силами артиллерийских подразделений. Однако на нескольких направлениях ВСУ пытаются продвинуться вперед, что может указывать на скорое изменение ситуации.Главный враг танкаУкраинцы активничают там, где раньше сидели в глухой обороне. Штурмовые группы пехоты при поддержке бронетехники атаковали в районе Павловки и Никольского — населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Угледара.Но за пределами жилой застройки они стали легкой добычей для российских артиллерии и авиации.После многочасового боя отступили в Угледар, потеряв десятки бойцов, несколько танков и БМП. По словам военных, особенно отличились вертолетчики, поразившие бронетехнику управляемыми ракетами. Нечастое по нынешним временам зрелище — обычно боевые машины не подставляют под авиационные ПТУРы.Угледар — одно из возможных направлений главного или вспомогательного удара ВСУ. В случае успеха они смогут выйти на Волноваху и наступать оттуда на юг — к Азовскому побережью."Задача Киева — перерезать наш сухопутный коридор в Крым и вернуть себе доступ к Азовскому морю, — поясняет офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Есть мнение, что достичь этого проще со стороны Угледара, чем ломиться через все линии обороны в Запорожье. Поэтому вдоль стратегически важной трассы Донецк — Мариуполь в последние недели возводятся полевые укрепления".Однако прорыв к Мариуполю, считает он, был бы "в первую очередь имиджевым успехом". Даже если войска закрепятся в городе, "они попадут в окружение".Несколько ударовСложная обстановка и на Артемовском направлении. По данным Минобороны, все северные районы уже под контролем российских сил, продвинулись и в пригородах.Однако группировку ВСУ продолжают снабжать — по грунтовым дорогам. Не без потерь: там все простреливается."Я не исключаю, что они попытаются нанести главный удар именно здесь, чтобы деблокировать остатки гарнизона Артемовска, — говорит Клим. — Бить будут, скорее всего, в стыки "Вагнера" и армейцев. В случае прорыва окружение угрожает уже нашим подразделениям. Войска перебрасывают из Славянска и Северска. Ударов может быть несколько. Видимо, одновременных".Возможно, считают военные, атакуют со стороны Северска южный фланг Сватовского рубежа, четырехугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. ВСУ нужен плацдарм для дальнейшего наступления вглубь региона. Еще одно вероятное направление — на Сватово с прорывом на Старобельск.Тут они пока осторожничают, ограничиваясь вылазками ДРГ и разведкой боем.На этом участке фронта российские войска активно применяют дроны-камикадзе, и ВСУ вынуждены оттягивать артиллерию и технику вглубь лесопосадок. Это увеличивает время для ее развертывания и переброски на другие позиции.В ожиданииУдарные беспилотники интенсивно работают и в Запорожской области. Бьют, судя по сообщениям с мест, по военным катерам на Днепре.В целом же боевые действия здесь сводятся к артиллерийским дуэлям и налетами БПЛА. ВСУ продолжают обстрелы крупных городов, в том числе Мелитополя.Запорожское направление считается наиболее удобным для генерального наступления ВСУ. Киев уже несколько месяцев сосредотачивает силы в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Последнее время прощупывают линию обороны в районе населенного пункта Пологи, взятие которого позволяет выйти на Токмак и прямую трассу на Мелитополь. Оттуда открывается дорога как на Бердянск, так и на Геническ. И рукой подать до Крыма.Мешают несколько мощных линий обороны: противотанковые рвы, бетонные и минные поля, проволочные заграждения. Вдобавок местность равнинная. В таких условиях господство в небе имеет решающее значение. Вне городской застройки, полевых укреплений и зонтика мощной ПВО пехота и техника — легкая цель для авиации.Однако нельзя исключать, что здесь нанесут отвлекающий удар, а основные силы бросят на другой участок. Как бы то ни было, у российской армии было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече. В том, что ВСУ рано или поздно сделают свой ход, на фронте никто не сомневается.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866082493.html
https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, запорожье, мариуполь, северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Мариуполь, Северск, Вооруженные силы Украины

"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Андрей Коц. На линии боевого соприкосновения сейчас относительное затишье. Боевые действия локальны и ведутся в основном силами артиллерийских подразделений. Однако на нескольких направлениях ВСУ пытаются продвинуться вперед, что может указывать на скорое изменение ситуации.

Главный враг танка

Украинцы активничают там, где раньше сидели в глухой обороне. Штурмовые группы пехоты при поддержке бронетехники атаковали в районе Павловки и Никольского — населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Угледара.
Но за пределами жилой застройки они стали легкой добычей для российских артиллерии и авиации.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
После многочасового боя отступили в Угледар, потеряв десятки бойцов, несколько танков и БМП. По словам военных, особенно отличились вертолетчики, поразившие бронетехнику управляемыми ракетами. Нечастое по нынешним временам зрелище — обычно боевые машины не подставляют под авиационные ПТУРы.
Угледар — одно из возможных направлений главного или вспомогательного удара ВСУ. В случае успеха они смогут выйти на Волноваху и наступать оттуда на юг — к Азовскому побережью.
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"Задача Киева — перерезать наш сухопутный коридор в Крым и вернуть себе доступ к Азовскому морю, — поясняет офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Есть мнение, что достичь этого проще со стороны Угледара, чем ломиться через все линии обороны в Запорожье. Поэтому вдоль стратегически важной трассы Донецк — Мариуполь в последние недели возводятся полевые укрепления".
Однако прорыв к Мариуполю, считает он, был бы "в первую очередь имиджевым успехом". Даже если войска закрепятся в городе, "они попадут в окружение".

Несколько ударов

Сложная обстановка и на Артемовском направлении. По данным Минобороны, все северные районы уже под контролем российских сил, продвинулись и в пригородах.
Однако группировку ВСУ продолжают снабжать — по грунтовым дорогам. Не без потерь: там все простреливается.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска
Боец ЧВК Вагнер возле укрепления ВСУ в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска
"Я не исключаю, что они попытаются нанести главный удар именно здесь, чтобы деблокировать остатки гарнизона Артемовска, — говорит Клим. — Бить будут, скорее всего, в стыки "Вагнера" и армейцев. В случае прорыва окружение угрожает уже нашим подразделениям. Войска перебрасывают из Славянска и Северска. Ударов может быть несколько. Видимо, одновременных".
Возможно, считают военные, атакуют со стороны Северска южный фланг Сватовского рубежа, четырехугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. ВСУ нужен плацдарм для дальнейшего наступления вглубь региона. Еще одно вероятное направление — на Сватово с прорывом на Старобельск.
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с Путиным в зоне СВО
18 апреля, 14:02
Тут они пока осторожничают, ограничиваясь вылазками ДРГ и разведкой боем.
На этом участке фронта российские войска активно применяют дроны-камикадзе, и ВСУ вынуждены оттягивать артиллерию и технику вглубь лесопосадок. Это увеличивает время для ее развертывания и переброски на другие позиции.

В ожидании

Ударные беспилотники интенсивно работают и в Запорожской области. Бьют, судя по сообщениям с мест, по военным катерам на Днепре.
В целом же боевые действия здесь сводятся к артиллерийским дуэлям и налетами БПЛА. ВСУ продолжают обстрелы крупных городов, в том числе Мелитополя.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Запорожское направление считается наиболее удобным для генерального наступления ВСУ. Киев уже несколько месяцев сосредотачивает силы в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Последнее время прощупывают линию обороны в районе населенного пункта Пологи, взятие которого позволяет выйти на Токмак и прямую трассу на Мелитополь. Оттуда открывается дорога как на Бердянск, так и на Геническ. И рукой подать до Крыма.
Мешают несколько мощных линий обороны: противотанковые рвы, бетонные и минные поля, проволочные заграждения. Вдобавок местность равнинная. В таких условиях господство в небе имеет решающее значение. Вне городской застройки, полевых укреплений и зонтика мощной ПВО пехота и техника — легкая цель для авиации.
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Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине
17 апреля, 21:35
Однако нельзя исключать, что здесь нанесут отвлекающий удар, а основные силы бросят на другой участок. Как бы то ни было, у российской армии было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече. В том, что ВСУ рано или поздно сделают свой ход, на фронте никто не сомневается.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеМариупольСеверскВооруженные силы Украины
 
 
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