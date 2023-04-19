https://ria.ru/20230419/obstanovka-1866119381.html

"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ

"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023

"Ударят там, где не ждут". Как будут наступать ВСУ

На линии боевого соприкосновения сейчас относительное затишье. Боевые действия локальны и ведутся в основном силами артиллерийских подразделений. Однако на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

2023-04-19T11:59

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

мариуполь

северск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Андрей Коц. На линии боевого соприкосновения сейчас относительное затишье. Боевые действия локальны и ведутся в основном силами артиллерийских подразделений. Однако на нескольких направлениях ВСУ пытаются продвинуться вперед, что может указывать на скорое изменение ситуации.Главный враг танкаУкраинцы активничают там, где раньше сидели в глухой обороне. Штурмовые группы пехоты при поддержке бронетехники атаковали в районе Павловки и Никольского — населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Угледара.Но за пределами жилой застройки они стали легкой добычей для российских артиллерии и авиации.После многочасового боя отступили в Угледар, потеряв десятки бойцов, несколько танков и БМП. По словам военных, особенно отличились вертолетчики, поразившие бронетехнику управляемыми ракетами. Нечастое по нынешним временам зрелище — обычно боевые машины не подставляют под авиационные ПТУРы.Угледар — одно из возможных направлений главного или вспомогательного удара ВСУ. В случае успеха они смогут выйти на Волноваху и наступать оттуда на юг — к Азовскому побережью."Задача Киева — перерезать наш сухопутный коридор в Крым и вернуть себе доступ к Азовскому морю, — поясняет офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Есть мнение, что достичь этого проще со стороны Угледара, чем ломиться через все линии обороны в Запорожье. Поэтому вдоль стратегически важной трассы Донецк — Мариуполь в последние недели возводятся полевые укрепления".Однако прорыв к Мариуполю, считает он, был бы "в первую очередь имиджевым успехом". Даже если войска закрепятся в городе, "они попадут в окружение".Несколько ударовСложная обстановка и на Артемовском направлении. По данным Минобороны, все северные районы уже под контролем российских сил, продвинулись и в пригородах.Однако группировку ВСУ продолжают снабжать — по грунтовым дорогам. Не без потерь: там все простреливается."Я не исключаю, что они попытаются нанести главный удар именно здесь, чтобы деблокировать остатки гарнизона Артемовска, — говорит Клим. — Бить будут, скорее всего, в стыки "Вагнера" и армейцев. В случае прорыва окружение угрожает уже нашим подразделениям. Войска перебрасывают из Славянска и Северска. Ударов может быть несколько. Видимо, одновременных".Возможно, считают военные, атакуют со стороны Северска южный фланг Сватовского рубежа, четырехугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. ВСУ нужен плацдарм для дальнейшего наступления вглубь региона. Еще одно вероятное направление — на Сватово с прорывом на Старобельск.Тут они пока осторожничают, ограничиваясь вылазками ДРГ и разведкой боем.На этом участке фронта российские войска активно применяют дроны-камикадзе, и ВСУ вынуждены оттягивать артиллерию и технику вглубь лесопосадок. Это увеличивает время для ее развертывания и переброски на другие позиции.В ожиданииУдарные беспилотники интенсивно работают и в Запорожской области. Бьют, судя по сообщениям с мест, по военным катерам на Днепре.В целом же боевые действия здесь сводятся к артиллерийским дуэлям и налетами БПЛА. ВСУ продолжают обстрелы крупных городов, в том числе Мелитополя.Запорожское направление считается наиболее удобным для генерального наступления ВСУ. Киев уже несколько месяцев сосредотачивает силы в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Последнее время прощупывают линию обороны в районе населенного пункта Пологи, взятие которого позволяет выйти на Токмак и прямую трассу на Мелитополь. Оттуда открывается дорога как на Бердянск, так и на Геническ. И рукой подать до Крыма.Мешают несколько мощных линий обороны: противотанковые рвы, бетонные и минные поля, проволочные заграждения. Вдобавок местность равнинная. В таких условиях господство в небе имеет решающее значение. Вне городской застройки, полевых укреплений и зонтика мощной ПВО пехота и техника — легкая цель для авиации.Однако нельзя исключать, что здесь нанесут отвлекающий удар, а основные силы бросят на другой участок. Как бы то ни было, у российской армии было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече. В том, что ВСУ рано или поздно сделают свой ход, на фронте никто не сомневается.

https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866082493.html

https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html

https://ria.ru/20230417/voennye-1865937212.html

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2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, запорожье, мариуполь, северск, вооруженные силы украины