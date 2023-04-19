https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866291666.html

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования - РИА Новости, 19.04.2023

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования

В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую показал глава РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:32

2023-04-19T12:32

2023-04-19T14:18

общество

россия

валерий фальков

российский союз ректоров

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)", — указывается на слайдах, которые министр показал во время своего доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете. Согласно материалам, базовый (основной) уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Он должен "обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров", а точные сроки обучения будут устанавливаться, исходя из потребности рынка труда. Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень.Аспирантура, как ранее заявлял министр, будет выделена в отдельный уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование.Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости "вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет". Он предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения, зависящие от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда.В мае прошлого года Фальков объявил о намерении России спустя 19 лет выйти из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. В этом году глава Минобрнауки заявил, что государство не входило в Болонскую систему, поэтому и выйти оттуда не может. Сейчас идут дискуссии по поводу того, какой будет национальная система высшего образования.

https://ria.ru/20230415/obrazovanie-1865488043.html

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853462200.html

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общество, россия, валерий фальков, российский союз ректоров, навигатор абитуриента