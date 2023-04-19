https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866291666.html
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования - РИА Новости, 19.04.2023
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования
В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую показал глава РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:32
2023-04-19T12:32
2023-04-19T14:18
общество
россия
валерий фальков
российский союз ректоров
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)", — указывается на слайдах, которые министр показал во время своего доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете. Согласно материалам, базовый (основной) уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Он должен "обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров", а точные сроки обучения будут устанавливаться, исходя из потребности рынка труда. Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень.Аспирантура, как ранее заявлял министр, будет выделена в отдельный уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование.Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости "вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет". Он предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения, зависящие от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда.В мае прошлого года Фальков объявил о намерении России спустя 19 лет выйти из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. В этом году глава Минобрнауки заявил, что государство не входило в Болонскую систему, поэтому и выйти оттуда не может. Сейчас идут дискуссии по поводу того, какой будет национальная система высшего образования.
https://ria.ru/20230415/obrazovanie-1865488043.html
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853462200.html
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общество, россия, валерий фальков, российский союз ректоров, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Российский союз ректоров, Навигатор абитуриента
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования
Глава Минобрнауки Фальков анонсировал три ступени в новой системе высшего образования
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)", — указывается на слайдах, которые министр показал во время своего доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров
в Московском государственном университете.
В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование
Согласно материалам, базовый (основной) уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Он должен "обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров", а точные сроки обучения будут устанавливаться, исходя из потребности рынка труда.
Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень.
Аспирантура, как ранее заявлял министр, будет выделена в отдельный уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование.
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин
заявил о необходимости "вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет". Он предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения, зависящие от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда.
В мае прошлого года Фальков объявил о намерении России спустя 19 лет выйти из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. В этом году глава Минобрнауки заявил, что государство не входило в Болонскую систему, поэтому и выйти оттуда не может. Сейчас идут дискуссии по поводу того, какой будет национальная система высшего образования.
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее